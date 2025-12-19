Naslovne strane za petak, 19. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 19. decembar 2025. i dalje pišu o neodlasku Srbije u sredu u Brisel, na samit u Zapadnom Balkanu. Pišu i o poseti predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija Srbiji, najavi da će pojedini članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije podneti ostavke.

ALO – „Srbija treća najsrećnija zemlja na svetu“, piše list o istraživanju „Galup vorld pol“ koje se sprovodi na mladima do 30 godina u 140 zemalja. „Razgovor Lučića i Milera montiran“, piše list.

BLIC – „Priština ne prestaje da se naoružava“ – piše list. U tekstu „Da li je EU fer prema Srbiji?“, list piše o odlaganju otvaranja „Klastera tri“ u pregovorima sa EU i neodlasku Srbije na samit u Briselu. „Popisani svi fajlovi nestali u Moskvi“ – saopštenje preduzeća „Jugoimport SDPR“ posle smrti njegovog predstavnika u Rusiji.

VEČERNJE NOVOSTI – Pod naslovom „Patriote uz Srbiju, kritikuju licemere“, list piše o reakcijama na „bojkot Srbije“ Samita Evropske unije o Zapadnom Balkanu. „Ukrajinci treniraju Nemce za rat protiv Rusije“ – tvrdi list. Piše i: „Institut ‘Dedinje’ – Operiše hirurg, pomaže robot“.

DANAS – „Vučićev režim u lovu na slobodne novinare“, piše list o nizu pretnji pojedinim novinarima i redakcijama u Srbiji. „Novoizabrani nezavisni članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije danas podnose ostavke“. List prenosi: „U budžetu za narednu godinu nema para za Dvorski kompleks na Dedinju“.

INFORMER – „Brajan Volš dobio doživotnu“, piše list o slučaju ubistva Srpkinje Ane Volš u Americi. U tekstu „Traže nam priznanje ‘Kosova'“ list piše o neodlasku srpskog predstavnika na Samit u Brisel o Zapadnom Balkanu.

KURIR – „Veštak: Snimak objavljenog razgovora Lučića i Milera nije autentičan“, piše list. „Prvi put u Srbiji i na Balkanu robot operisao srce“. „Volšu najteža kazna za ubistvo supruge Ane“.

NOVA – „Selaković organizovao tim za skidanje zaštite sa zgrada Generalštaba“, piše list. O poseti predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija Srbiji: „Poseta kojom Vučić šalje poruku Briselu i Zapadu“.

POLITIKA – „Srbija i Gruzija zajedno štite međunarodno pravo“, piše list o poseti predsednika Kavelašvilija Srbiji. List prenosi: „Ispovesti žena žrtava rata iz Srpske pretočene u knjigu“. „Izvedena prva robotska operacija na srcu u Institutu ‘Dedinje’ „, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o neodlasku srpskog predstavnika na Samit u Briselu o Zapadnom Balkanu. „Dečak (14) izbo vršnjaka u Beogradu“.

(Beta)

