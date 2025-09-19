Naslovne strane za petak, 19. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 19. septembar pišu o pretnjama koje je član glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić uputio studentu Pavlu Cicvariću i o demonstracijama u Francuskoj.

ALO – List piše o Vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ koja će biti održana sutra, 20. septembra u Beogradu i o protestima u Francuskoj zbog nezadovoljstva ekonomskim merama vlade.

BLIC – „Amerika pustila Kurtija niz vodu“, o politici SAD prema Kosovu. „Na ulicama više od 800.000 ljudi i 80.000 policajaca“, o demonstracijama u Francuskoj.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kurtiju Srbi na Kosovu stranci“. „Snaga i moć srpske vojske“, o generalnoj probi Vojne parada.

DANAS – „Cicvarić: Steže se obruč oko Vučićevog režima“, izjava studenta Pavla Cicvarića povodom pretnji smrću koje mu je uputio član glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić. „Milivojević: Nadam se da Vučiću nećete dati azil kao Miloševiću.

INFORMER – List prenosi pisanje hrvatskih medija o opremi koja će biti predstavljena sutra na Vojnoj paradi u Beogradu. List piše i o odgovoru opozicije na izveštaj ruske obaveštajne službe o protestima u Srbiji.

KURIR – „Generalna proba pred subotnju paradu, Vojska Srbije spremna da pokaže moć“. „Šolak hteo da ugasi Novu i N1 za 120.000.000 evra“, piše list. List piše i o protestima sindikata i građana u Francuskoj.

NOVA – „Morbidna pretnja“, o pretnjama smrću upućenim studentu Pavlu Cicvariću. „Žestok otpor reformama novog premijera Lekornijea“, piše Nova o demonstracijama u Francuskoj.

POLITIKA – Dnevnik o izjavi preedsednika SAD Donalda Trampa piše pod naslovom „Za Ameriku je antifa teroristička organizacija“. „Kurti proteruje sve Srbe bez dokumenata Prištine“.

SRPSKI TELEGRAF – „Šolak nudio Telekomu da ugasi N1 i Novu za 120.000.000 evra“. List piše i o postupanju policije na protestima u Francuskoj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com