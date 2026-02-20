Naslovne strane za petak, 20. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 20. februar 2026. godine pišu o protestima građana i poljoprivrednika, smeni episkopa žičkog Justina, najavama da bi Srbija mogla da postane članica EU bez prava veta i drugim temama.

ALO – „Rat sa Iranom može da počne“, o navodnim pripremama SAD za sukob. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da su građanima počela da pristižu rešenja o upisu prava svojine.

BLIC – O vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, list piše u tekstu „Trojni savez pretnja u najavi za Srbiju“. „U subotu smrzavanje, a onda potpuni obrt“, o vremenskoj prognozi.

VEČERNJE NOVOSTI – „Afera ‘Epstin’ potresa Britaniju, zbog veza sa pedofilom uhapšen bivši princ Endru“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Indiji „Otvaramo naša vrata za nova ulaganja“.

DANAS – „Autokratija počinje da liči na tiraniju“, smatraju sagovornici lista, govoreći o reakcijama policije i pristalica vlasti sa demonstrantima na protestima širom Srbije. „Eparhija žička pred podelom na Saboru?“, o smeni episkopa Justina i posledicama po njegovu eparhiju.

KURIR – List piše da postoji šansa da SAD napadne Iran tokom vikenda. „Napadaju SPC jer im nije dala zeleno svetlo za rušenje države“, o kritikama koje studenti upućuju crkvenim velikodostojnicima.

NOVA – „Mlekare nazivao alkoholičarima, predlagao im da manje hrane krave“, o ministru poljoprivrede Draganu Glamočiću i pregovoru sa poljoprivrednicima koji protestuju. O najavama da bi Srbija mogla da postane članica EU bez prava veta list piše „Pokušaj ulaska na mala vrata, režim beži od vladavine prava“.

POLITIKA – „Većina učitelja i nastavnika podržava ideju o skraćenju časa“, o inicijativi da čas traje 30 minuta. „Naša zemlja učestvuje u oblikovanju budućnosti“, poručio predsednik Srbije na samitu o veštačkoj inteligenciji u Indiji. „Kurti nasiljem dopunjuje mere Zakona o strancima“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – „Justin verski profiter“, piše list o nedavno smenjenom episkopu. Predsednik Srbije najavljuje „Menjaćemo obrazovni sistem zbog tehnologije“.

(Beta)

