Naslovne strane za petak, 20. mart 2026. godine

Glavna tema na većini naslovnih stranica beogradskih dnevnih novina, izdanja za petak, 20. mart 2026, je cena goriva u Srbiji usled rata na Bliskom istoku.

ALO – O naftnoj krizi izazvanoj ratom na Bliskom istoku list piše u tekstu „Nema panike, Srbija ima najviše nafte i gasa u regionu“. O rang listi koju je objavio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u tekstu „Svaki treći penzioner dobio besplatnu banju“.

BLIC – „Nema panike, imamo naftu“, prenosi list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. List piše i o ispovesti devojčice koja je pretrpela vršnjačko nasilje.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ima goriva, ne trčite na pumpe s kanisterima“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Srbe bez dokaza šalju u zatvore“, piše list o sudskim presudama Srbima na Kosovu osumnjičenim za učestvovanje u ratnim zločinima.

DANAS – „Očekuje se rast cene goriva u Srbiji i ovog petka, ne pomažu ni mere države“, piše list. „Srbija u opasnosti da ostane bez sredstava iz Plana rasta EU, potvrdila evropska komesarka za proširenje Marta Kos“. „Prolećno zasedanje Skupštine nije počelo verovatno zbog kampanje“, piše list.

INFORMER – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Donald Tramp preti: Uništiću gasna polja u Iranu“. List prenosi i izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića: „Imamo najviše nafte i gasa u regionu“.

KURIR – O energetskom potresu izazvanom ratom na Bliskom istoku list piše u tekstu „Globalna kriza“. „Srbija u samom vrhu najsrećnijih zemalja“, piše list.

NOVA – „Na gradilištu Ekspo stranci rade na crno“, preneo je list istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). „Zaposlene u javnim preduzećima primoravaju da idu na skupove Srpske napredne stranke – tvrde da nema pritisaka, a nepodobni dobijaju otkaze“, piše list.

POLITIKA – „Vojska Srbije čuva kritičnu gasnu infrastrukturu“, pišu te novine. „Više od milion zahteva rešeno u zakonskom roku“, rekla je u intervjuu za taj list v.d. direktorke Agencije za privredne registre Bojana Stojmenović. „Naše rezerve energenata veće od svih u regionu“ – izjava Vučića.

SRPSKI TELEGRAF – O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Svet će se otimati za naftu kao za respiratore“. „Molim ljude da ne paniče, biće dovoljno svih vrsta goriva na pumpama“, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

(Beta)

