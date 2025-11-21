Naslovne strane za petak, 21. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 21. novembar 2025, pišu o pregovorima ruske strane s inostranim partnerima o prodaji većinskog dela vlasništva u Naftnoj industriji Srbije, o napadu na ekipu TV N1 u centru Beograda, širenju virusa gripa.

ALO – „Rusi pregovaraju s tri partnera o prodaji svog dela NIS“, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Sezona prehlada, virus gripa potvrđen u devet okruga“. List prenosi i izjavu predsednika stranke Srbija centar Zdravka Ponoša o rešenju za NIS.

BLIC – „IMLEK kupili srpski preduzetnici“, piše list. „Rusi sa tri strane vode pregovore o prodaji NIS-a“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

VEČERNJE NOVOSTI – „Grip već hvata zalet, lekari za vakcinaciju“, piše list. „Rusiji pričaju sa tri kompanije o prodaji NIS-a“, rekao Vučić.

DANAS – „Ministarstvo pravde krije dokumenta o pomilovanju batinaša“, piše list. „Najgore je što tužilac brani napadače na studente FDU“, rekla je studentkinja koje je pre godinu dana napadnuta ispred FDU.

INFORMER – List piše o prodaji ruskog dela vlasništva u NIS-u potencijalnim kupcima u tekstu pod nazivom „Više zainteresovanih za srpsku naftnu kompaniju“. List piše i o izjavi Vučića povodom prekida štrajka glađu Dijane Hrka, majke mladića stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine.

KURIR – „Svima sa Zapadnog Balkana je mesto u Evropskoj uniji“, preneo je list izjavu predsednika Vučića. Piše list o planu američkog predsednika Donalda Trampa za mir u Ukrajini u tekstu pod nazivom „Putin uzima Donbas u zakup, Zelenski mora da prepolovi vojsku“. „Privatni časovi za malu maturu i do 1.500 evra“, piše list.

NOVA – List piše da se ne smiruju strasti zbog najave osnivanja „Fakulteta za srpske studije“ u Nišu: „Profesori gase predmete, studenti prete blokadom“. „Policija nemo gledala kako ‘ćaci’ razbija kameru ekipi N1“, piše list.

POLITIKA – „Rusi o NIS-u vode pregovore s tri kompanije“. List pita: „Hoće li proizvođači još snižavati cene“.

(Beta)

