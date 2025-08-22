Naslovne strane za petak, 22. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 22. avgust 2025. godine pišu o studentskim protestima i protestima protiv blokada, o najavi referenduma u Republici Srpskoj, smanjenju trgovačkih marži i drugim temama.

ALO – „Sutra novo okupljanje u mnogo više gradova i mesta“, piše list o skupovima pristalica Srpske napredne stranke (SNS) koji se protive blokadama. „Kamenovan autobus kod Soluna“.

BLIC – O skupovima koje organizuju i vlast i studenti u gradovima širom Srbije, list piše u tekstu „Bitka za sigurne glasače“. „Prelazna Vlada deli opoziciju“, navodi list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Cene hrane idu naniže, a trgovcima manji apetit“, o ekonomskim merama koje će država uskoro predstaviti. „Očekuje se veliko ‘NE’ rušenju RS“, o najavama referenduma u Republici Srpskoj.

DANAS – O protestima protiv blokada, sagovornici lista kažu da je to „Komičan pokušaj SNS-a i Vučića da se vrate ‘u igru'“. „U pritvoru sam a da mi nije predočen nijedan dokaz“, tvrdi u pismu nekadašnji predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić. „Osvetnička pornografija u programu TV Informer“, piše list.

KURIR – „Picula protiv Srbije u EU“, piše list o izjavi Izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picule. „Izrael napao grad Gazu“.

NOVA – Pod naslovom „Raspad SNS“, list piše da je mali broj ljudi učestvovao na protestima protiv blokada. U tekstu „Na ulici, u zatvoru, ili u bolnici, u prvim redovima“, piše list o čestim pitanjima gde je opozicija na protestima.

POLITIKA – „Pripreme za referendum u oktobru zbog ‘smene’ Dodika“, piše list. „Građani jasno poručili da neće blokade života“, o protestima protiv blokada na koje su pozivali i na kojima su učestvovali predstavnici vlasti.

SRPSKI TELEGRAF – „Sutra skupovi u čak 80 mesta“, piše list o skupovima pristalica vlasti. List piše o selekciji Srbije za Evropsko prvenstvo u košarci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com