Naslovne strane za petak, 23. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 23. januar 2026. godine pišu o potresima u u evroatlantskim odnosima i veleobrtu u sporu oko Grenlanda, dolasku posmatračke misije Evropskog parlamenta i reagovanjima domaćih aktera na nju, studentskim protestima u Novom Sadu, drugim društvenim i ekonomskim temama.

BLIC – „Srbija između Zapada i Zapada“, o predstojećoj sednici vlade i pitanju kako ćemo ustrojiti spoljnu politiku nakon razmirica između SAD i EU. List tvrdi i da će građani Srbije za ulazak u Evropsku uniju uskoro morati da ispune dodatni uslov u tekstu: „U pripremi i digitalni pasoš“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Picula i Štir beže od istine o zločinu“, nakon navoda da su hrvatski članovi delegacije Evropskog parlamenta tražili da ne prođu kroz centralni hol Narodne skupštine, gde je trenutno postavka o Jasenovcu. U susret milionitom zahtevu za pravo na upis svojine, „Prva rešenja za legalizaciju već do 15. marta“.

DANAS – „Akademci pozvali na bojkot nastave i proteste“, nakon intervencije policije koja je silom izgurala studente iz zgrade novosadskog Filozofskog fakulteta. List analizira pesimistični Nacrt strategije za poljoprivredu do 2034. godine u: „‘Crvene lampice’ u skoro svim oblastima“.

NOVA – „Odustajenje od agresije, Trampov izlazni manevar“, nakon što je Vašington drastično ublažio retoriku oko preuzimanja Grenlanda. „Šefovi ih nadgledali dok su tukli studente“, o navodima o policijskoj brutalnosti u Novom Sadu.

POLITIKA – Izveštaj specijalnog dopisnika o poseldicama nasilja u Iranu pod nazivom „Zašto je za Moskvu bio važan opstanak vlasti u Teheranu“. O sve goroj situaciji u stočarstvu u tekstu: „Sporazume EU sa Merkosur uticaće i na domaće svinjarstvo“.

