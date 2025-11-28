Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 28. novembar 2025. pišu o potencijalnim rešenjima za sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju i drugim temama.

ALO – „Mol pregovara o kupovini udela u NIS“, piše list o mogućnosti da ruski udeo u NIS-u kupi mađarska kompanija. List piše o požaru u Hong Kongu, gde je stradalo više od 50 ljudi. „Avganistanac upucao dvojicu gardista“, piše list o pucnjavi u SAD.

BLIC – O lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, list piše u tekstu „Naprednjaci i socijalisti opet u tandemu“. „Vojni rok u budžetu za 2026.“, navodi list.

VEČERNJE NOVOSTI – „MOL pregovara sa NIS, Srbija spremila novac“, o rešenju za američke sankcije Naftnoj industriji Srbije. „Ukrajinski pregovarači idu najpre kod tužioca“, piše list.

DANAS – „Vlast prikuplja novac za otkup Naftne industrije“, o amandmanu na budžet za 2026. godinu, koji podrazumeva 1,4 milijarde evra za energetsku sigurnost zemlje. „Ćacilend je okupacija dela Srbije“, smatraju sagovornici lista.

INFORMER – „Mađarska kompanija potvrdila da pregovara sa Rusima o kupovini njihovog udela u NIS-u“. „Studenti u blokadi kritikovali opozicione poslanike okupljene oko Đilasa jer su u sredu ispred parlamenta srušili ogradu“, piše list o incidentima ispred Skupštine Srbije između opozicionih poslanika i pristalica vlasti koje borave u šatorskom naselju.

KURIR – „U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija Mol kupi udeo u Naftnoj industriji Srbije“. „Od danas pred vernicima 40 dana božićnog posta“. „Uprava i navijači Partizana ne daju Željku da ode“, piše list o ostavci koju je podneo trener košarkaškog kluba Partizan Željko Obradović.

NOVA – U tekstu „Borba za JTOK“, list piše da režim ima nameru da ugasi Tužilaštvo za organizovani kriminal. „U Boru teški metali u krvi nisu razlog za bolovanje“, o povećanoj koncentraciji olova i arsena kod radnika „Ziđina“.

POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „MOL i arapski prijatelji uvek su dobrodošli u NIS“. „Srpska malina rasprodata“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o saobraćanoj nezgodi koja se juče dogodila kod Iriga i stradalo četvoro ljudi, kao i o predstojećim lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju.

