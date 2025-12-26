Naslovne strane za petak, 26. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja za petak, 26. decembar 2025, i dalje pišu o nepotvrđivanju optužnice protiv nekoliko funkcionera za nemar prilikom rekonstrukcije novosadske nadstrešnice, energetskoj neizvesnosti Srbije, izborima koji će se na Kosovu održati u nedelju, te drugim ekonomskim i društvenim temama.

ALO – Pod naslovom „Lepotica na Savi“, o izgradnji novog mosta u Beogradu. List prenosi ocenu Džefrija Saksa „Srbija je na pravom putu“.

BLIC – „Zelenski poželeo da Putin umre“ u svojoj novogodišnjoj čestitki. Analiza političkog polja oči parlamentarnih izbora na Kosovu u: „Srbi su na gubitku ko god da pobedi“. Najava ekstremnih meteoroloških uslova za predstojeće praznike: „Za Božić minus 20“.

VEČERNJE NOVOSTI – Reportaža sa obilaska novootvorene deonice auto puta Pojate-Preljina, pod naslovom „Kraljevo postaje značajno čvorište“. O stanju u domaćoj energetici „Gasovodi puni sve do jeseni“. Srpska akademija nauka i umetnosti pokrenula akciju da supruga Alberta Ajnštajna, Milena Anštajn Marić posthumno dobije Nobelovu nagradu.

DANAS – List piše da bivši ministar i dalje može da odgovara za navodnu korupciju u slučaju „Nadstrešnica“ u: „Vesić bi ipak mogao da se nađe u sudnici“. Novinar lista Uglješa Bokić nakon saslušanja u policiji kaže: „Pritisak režima, pitali me odakle mi beleška“. Kardinal Nemet poručio u svojoj božićnoj poslanici „Različitost ne treba da vodi do dubokih podela“.

INFORMER – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio na pretnje: „Neka me streljaju“, piše list. „Novi most preko Save gotov do 2027. godine“.

KURIR – Srbija pod Vučićem izgradila više nego u prethodnih 67 godina, piše list u tekstu pod naslovom „Kilometri istine“. Nastavljaju se pregovori sa MOL-om: „Sad je sve u rukama SAD, čeka se njihov amin za ruski deo u NIS-u“.

NOVA – „Konzervatori su spasili Generalštab“, o pripadnicima stručne službe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji su svojim javnim nastupima alarmirali javnost o dešavanjima oko Generalštaba. „Ulaganja ljudi bliskih SNS se ne proveravaju“, povodom nastavka pisanja nedeljnika Radar o jednom od prvih investicionih fondova u Srbiji. List navodi i da je „Urušavanje DUNP-a u korist univerziteta porodice Zukorlić“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com