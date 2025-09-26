Naslovne strane za petak, 26. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od petka, 26. septembra 2025, pišu o stavovima opozicije i vlasti o obraćanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na zasedanju Generalne skupštine UN.

ALO – „Na oko 200 mesta očekuje se okupljanje više od 200.000 ljudi“, piše list o skupovima protiv blokada koji će biti održani u nedelju, 28. septembra. „Kiša, jaki udari, košave i smrzavanje“, piše list o promeni vremena za vikend.

BLIC – List piše o tome šta obuhvata predstojeći strateški proces jačanja odnosa Beograda i Vašingtona, u tekstu pod naslovom: „Devet tema dijaloga Beograda i Srbije“. List piše o najtraženijim zanimanjima u Srbije u tekstu pod naslovom: „Utihnula pomama za programerima, traže se prodavci, vozači i magacioneri“.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o nacrtu Zakona o legalizaciji, u tekstu pod naslovom: „Najpre upis svih divljih u digitalnu platformu“.“Odbrana Srba na četiri pravca“, o obraćanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na zasedanju Generalne skupštine UN.

DANAS – „Zatro dijalog u Srbiji al bi da miri u svetu“, piše list o obraćanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na zasedanju Generalne skupštine UN. „Novinarke targetiraju pa je onda napadaju“, piše list.

INFORMER – „Trgovinski lanci odbili da snize cene, inspekcija reagovala“, piše list. List piše o predizbornoj kampanji na Kosovu za predstojeće lokalne izbore.

KURIR – List piše o skupovima protiv blokada, pristalica vlasti, koji će biti organizovani za vikend. List piše i o udesu koji je izazvao folk pevač Darko Lazić na Novom Beogradu.

NOVA – „Svetu nudi dijalog a svojim građanima batine i suzavac“, piše list o obraćanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na zasedanju Generalne skupštine UN. „Naši pacijenti će o trošku države na transplantacije ići u Belorusiju“, piše list.

POLITIKA – „Šta Zapad nudi kao realnu zamenu za ruski gas“, piše list. „Hvala svima na podršci, s mojim zdravljem je sve u redu“, kazao je ministar Darko Glišić koji se vratio na posao.

