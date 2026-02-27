Naslovne strane za petak, 27. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 27. februar 2026, pišu o bolesti ministra untrašnjih poslova i lidera socijalista Ivice Dačića, protestima poljoprivrednika u Srbiji i poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kazahstanu.

ALO – Zdravstveno stanje Dačića i dalje teško, brojne ličnosti sa političke scene mu pružile podršku, piše list. List prenosi izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina „Spremni smo za rat sa NATO i pobedićemo“.

BLIC – „Borba za život Ivica Dačića“ – piše list. Na naslovnoj stranici je i tekst „Tramp traži glavu srpskog narko bosa“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Dačić se još bori za život“, o upali pluća lidera Socijalističke partije. List piše o poseti predsednik Vučića Kazahstanu u tekstu „Ugovori od 500 miliona na stolu“.

DANAS – O protestu poljoprivrednika širom Srbije u testu pod naslovom „Stižu kazne za parkiranje“. Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević u izjavi za list kaže „Važna je referendumska izborna atmosfera“.

INFORMER – „Sukob Brisela i Budimpešte“, o zahtevu Evropske unije da Mađarska odobri 90 milijardi evra pomoći Ukrajini kako bi mogla da uvozi naftu iz Rusije. „Vučiću orden u Astani“, o kazahstanskom priznanju srpskom predsedniku.

KURIR – List piše da je Vučić u pratnji vojnih aviona stigao u Kazahtan. „Dve doktorke iz Srbije kandidati za medicinskog Oskara“, o uspehu srpskih lekarki.

NOVA – „Naprednjacima više ne veruju ni evropski narodnjaci“, o međunarodnom položaju Srpske napredne stranke. „Dačić u teškom stanju, ali stabilno“, o upali pluća ministra unutrašnjih poslova.

POLITIKA – List piše o poseti Vučića Kazahstanu „Važni dogovori s velikim prijateljima naše zemlje“. List prenosi izjavu funkcionera SPS-a „Milićević: Likovanje nad bolešću Dačića sramno i anticivilizacijsko“.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o novom istraživanju Istinomera u tekstu pod naslovom „Blokaderska lista za odstrel“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com