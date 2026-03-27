Naslovne strane za petak, 27. mart, 2026. godine

Beogradska štampa na naslovnim stranama izdanja za petak, 27. mart 2026, piše o ratu SAD i Izraela protiv Irana, prodaji Naftne industrije Srbije (NIS) koja je pod sankcijama SAD zbog ruskog udela i novim domaćim propisima vezanim za dečiji dodatak.

ALO – „Srbija stabilna usred oluje“, list prenosi izjavu predsednika Aleksandra Vučića. „Paviljoni za EXPO gotovi do kraja oktobra“, kaže ministar finansija Siniša Mali.

BLIC – „Brže preko granice uz klik“ – list najavljuje aplikaciju koja stiže do leta. O ratu: „Amerika priprema ‘konačan udarac'“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Od prodaje NIS-a vajda i za Amere“, piše list. „Dečji dodatak dostupan većem broju porodica“, piše list.

DANAS – List uoči lokalnih izbora u 10 mesta širom Srbije u nedelju, 29. marta, piše: „U ponoć počela predizborna tišina“. List pita i da li „politika ubuduće preuzima škole“.

INFORMER – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Tramp se zaglibio do guše“. „Cena gasa u Srbiji među najnižima u celoj Evropi“.

KURIR – O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Država odoleva naftnoj krizi“. „Narodna banka Srbije: Rate kredita neće naglo rasti“.

NOVA – „Bez posla ostalo 500 programera“ – IT firme gase poslovanje u Srbiji. „Cenzus za dečiji dodatak od aprila 18.000 dinara“, piše list.

POLITIKA – „Cena azotnog đubriva veštački podignuta“, piše list. List piše i da su „Srbi srećniji od naroda u regionu i EU“.

SRPSKI TELEGRAF – O slučaju nestanka devojčice Danke Ilić list piše u tekstu „Godine patnje i očaja“. List piše i o godišnjici smrti glumca Marinka Madžgalja.

(Beta)

