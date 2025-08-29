Naslovne strane za petak, 29. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 29. avgust 2025. pišu o najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će biti povećane penzije, o saobraćajnoj nesreći u Zemunu u kojoj je stradala devojčica i drugim temama.

ALO – List piše da je Vlada Srbije usvojila Uredbu o ograničenju trgovinskih marži. „Bačulov uhapšen zbog napada na policiju“ o hapšenju lidera grupe građana „Budi heroj“.

BLIC – „Predsednik Srbije najavio poboljšanje životnog standarda i nove mere“, piše list. „Nesreća u centru Zemuna, devojčicu na pešačkom usmrtio autobus“, o saobraćajnom udesu u kom je jedna osoba stradala, a nekoliko osoba povređeno.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala vanredne izbore.

DANAS – „Vučić tražio hitnu smenu direktorke Junajted medije“, piše list.

INFORMER – „Tramp hapsi Soroša“ o zahtevu američkog predsednika da federalne službe privedu biznismena zbog navodnog finansiranja protesta u SAD. List piše o predstojećoj utakmici između Srbije i Portugala na Evropskom prvenstvu u košarci.

KURIR – „Čak 20.000 proizvoda jeftinije od 1. septembra“, o uredbi Vlade. „Rusi u Kijevu ubili najmanje 18 ljudi, među mrtvima i deca“, o sukobu Rusije i Ukrajine.

NOVA – „Autobus ubio tinejdžerku (16), među povređenima dete i trudnica“, o saobraćajnoj nezgodi u Beogradu u kojoj je učestvovalo vozilo gradskog prevoza.

POLITIKA – „Od 1. decembra penzije rastu i do 12 odsto“ o Vučićevoj jučerašnjoj najavi. U intervjuu za list predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže „Sa Grenelom sam razgovarao kako da saradnja s Trampom bude što bolja“.

SRPSKI TELEGRAF – List prenosi izjavu predsednika Srbije – „Vučić: Penzije rastu 12 odsto od 1. decembra“. List piše o saobraćajnoj nesreći u Zemunu „Autobus ubio devojčicu (16) na pešačkom“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com