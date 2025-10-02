Naslovne strane za petak, 3. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, treći oktobar 2025. godine pišu o lažnim dojavama o bombama u osnovnim školama u Srbiji i poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Danskoj.

BLIC – „Eksplozija u stanu“. „Dojave o bombi u 807 škola u Srbiji“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Čitav svet se sprema za ratove“, o Vučićevoj poseti Švajcarskoj. „Lažne bombe prekinule predavanja“.

DANAS – „Polovina dece u emisiji je pominjala proteste“. „Dojave o bombama dobilo 807 škola“.

NOVA – „Kraj je blizu kad se dignu Čačak, Užice, Kraljevo…“. „Novak na startu Šangaja protiv Ćilića“.

POLITIKA – „Svi se spremaju za rat“, piše list o Vučićevoj poseti Danskoj. „Putin: Odgovor Ruske Federacije biće uverljiv“.

(Beta)

