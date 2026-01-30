Naslovne strane za petak, 30. januar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranicama izdanja za petak, 30. januar 2026, piše o popuštanju špediterskih blokada na Šengenskim granicama, podgrejanim najavama o uvođenju vojnog roka, ponavljanju suđenja roditeljima maloletnog ubice iz „Ribnikara“, rekordnoj zapleni narkotika kod Kruševca.

ALO – O proslavi pobede hrvatskih rukometaša, list piše pod naslov „Ustaško orgijanje usred EU“. „Milica i Rastko simboli velikog uspeha Srbije“, izabrane maskote izložbe Ekspo 2027.

BLIC – „Novi dokazi protiv Kecmanovića“ na ponovljenom suđenju za masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“. „Kamiondžije dobijaju posebne vize“, ako se Evropska komisija složi sa balkanskim vozačima. Sukob mišljenja o izmenama pravosudnih zakona, „Marta Kos: Zakoni korak nazad“, Vučić kaže „Kako, kad nemam korak napred“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Dogodine obavezan vojni rok“ – poručio predsednik Srbije. „Zaplenjeno pet tona marihuane“ u akciji u selu Konjuh kod Kruševca. List tvrdi da „Brisel ruši paket zakona o pravosuđu, u igri popravka“.

DANAS – „Palo pomirenje krupnog kapitala i Srpske napredne stranke“ – afirmativna saopštenja koja Poslovni klub „Privrednik“ u poslednje vreme šalje medijima. „Srbija sve više liči na države klimave demokratije“, rekao evroposlanik Vladimir Prebilič. Glumac Gagi Jovanović u intervjuu o ponudi vlasnika Pinka: „Željko Mitrović mi nudio filmove da batalim studentske proteste“.

INFORMER – List prenosi ocenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Đokićevi blokaderi bi uništili Srbiju“. „Arapi odjavili Trampa“, o tvrdnjama pojedinih zemalja Bliskog Istoka da neće dozvoliti SAD da napadne Iran.

KURIR – „Veoma sam zabrinut zbog formiranja vojnih saveza u regionu“, rekao predsednik Srbije. „Za surogat majčinstvo očajnim parovima traže 37.000 evra“, piše list.

NOVA – Dok se trupe gomilaju na Bliskom Istoku, „sukob Irana i Amerike visi u vazduhu“. O sporu koji je vlasnik „Delte“ pokrenuo protiv Srbije: „Mišković traži od države 1,2 miliona evra zbog neosnovanog hapšenja“. List javlja i da „‘Simpo’ rasprodaje imovinu“.

POLITIKA – List piše: „Rastko i Milica maskote izložbe Ekspo 2027“. Intervju sa Olufom Ulsetom, predsednikom nadzornog odbora najvećeg domaćeg energetskog sistema: „EPS stabilan, reformom do održive budućnosti“. „Uloga SPS-a i SVM-a u opozicionoj agendi“, o navodnim naporima opozicionih stranaka da izazovu razdor u vladajućoj većini.

SRPSKI TELEGRAF – „U kasarne od decembra ili početkom 2027. godine“, o ponovnom uspostavljanju obaveznog vojnog roka. „Nemačke firme beže u Srbiju i Mađarsku“, piše list.

