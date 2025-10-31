Naslovne strane za petak, 31. oktobar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od petka, 31. oktobra pišu o komemorativnom skupu, 1. novembra u Novom Sadu i šta čeka novog selektora fudbalera Srbije – Veljka Paunovića.

BLIC – „Srbija sa Paunovićem, napada Engleze“, piše list o novom selektoru fudbalera Srbije – Veljku Paunoviću. List prenosi izjavu majke Alona Ohela koga su oslobili iz zatočeništa pripadnici Hamasa, u tekstu pod naslovom: „Dve godine nije video svetlo dana“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Veljko na klupi „orlova“, piše list o novom selektoru fudbalera Srbije – Veljku Paunoviću. „Noćne smene uskoro i u Domovima zdravlja“, prenosi list najavu ministra zdravlja Zlatibora Lonačara.

DANAS – „Svi putevi u subotu će voditi u Novi Sad“, o komemoratvinom skupu povodom godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice kada je poginulo 16 ljudi. „Celokupna kultura je na crnoj listi“, prenosi list izjave grupe glumaca.

NOVA – „U subotu „igraju“ građani protiv Vučića i naprednjaka“, o skupu studenata i građana, 1. novembra u Novom Sadu.“Veljko Paunović selektor na određeno vreme“, piše list o novom selektoru fdbalera Srbije.

POLITIKA – „Veljko Paunović vodi Srbiju bar do kvalifikacija“, piše list o novom selektoru fudbalera Srbije – Veljku Paunoviću. „Tinejdžeri ne veruju psiholozima u školama“, piše list.

