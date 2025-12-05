Naslovne strane za petak, 5. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od petka, 5. decembra 2025, pišu o očekivanjima u Srbiji u vezi s isporukom ruskog gasa a bave se i bivšim trenerom košarkaša Partizana Željkom Obradovićem i zvanično novim selektorom fudbaleske reprezentacije Srbije Veljkom Paunovićem.

ALO – „Od ponedeljka prijava za legalizaciju, dokaz o sticanju i lična karta dovoljni dokumenti“. „Paunović i zvanično selektor“, piše list o novom selektoru fudbalske reprezentacije Srbije.

BLIC – „Željko se seli u Atinu kod Novaka“, piše list o doskorašnjem treneru košarkaša Partizana Željku Obradoviću. „Koji je plan B za gas ako nam ne stigne ponuda iz Rusije“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Dobićemo ruski gas, produženje Lukoilu“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Presuda batina za sve druge novinare“, piše list o presudi urednici tog lista Andrijani Nešić.

DANAS – „Srbija će morati da se odrekne ruskog gasa“, piše list. „Recept iz Mionice, izgleda, čeka celu zemlju“, piše list o mogućim očekivanjima u 2026. izbornoj godini.

INFORMER – List piše o saslušanju ministra kulture Nikole Selakovića koji je pozvan u Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) kao osumnjičeni u slučaju „Generalštab“.

KURIR – „Sledeća godina biće najbolja u istoriji Srbije, u pogledu infrastrukturnih projekata i rasta životnog standarda“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Jedna od najstarijih Srpkinja živi u Londonu i proslavila je 105. rođendan“, piše list.

NOVA – „BIA preko špijunskog softvera prisluškivala poljoprivrednike“, piše list. „Zbog EXPA se otvara novo tužilaštvo“, piše list.

POLITIKA – List piše da Srpska lista formira vlast u opštinama na Kosovu i Metohiji.“Veljko Paunović vodi reprezentaciju do 2030″, piše list o novom selektoru fudbaletra Srbije.

SRPSKI TELEGRAF – „Licenca za Lukoil dobra vest“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o licenci za kompaniju Lukoil za snabdevaje naftom. „NIS ide u stečaj? Strepnja 13.500 zaposlenih“, piše list o kompaniji Naftna industrija Srbije koja je pod američkim sankcijama.

