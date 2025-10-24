Naslovne strane za petak, 5. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 24. oktobar 2025. godine pišu o osumnjičenom za pokušaj ubistva kod Doma narodne skupštine, sankcijama Sjedinjenih Američkih Državam (SAD) ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft i Lukoil i drugim temama.

ALO – Oprez vozačima „Još nedelju dana za zamenu guma“.

BLIC – „Košarkaški sudija pao sa Vračarcima“. o hapšenju Uroša Nikolića koji je sudio utakmice ABA lige i Evrolige. „Tramp: Uveli smo ogromne sankcije Rusiji“, o pogoršanju odnosa SAD i Rusije.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o otkazivanju sastanka Putina i Trampa. „Izvršitelj overava razvode i mobing“ o novim nadležnostima.

DANAS – „Vučićev Ćacilend opasan po život građana Beograda“ o improvizovanom kampu pristalica vlasti u centru Beograda. „Građani poručuju – primamo samo belu tehniku i nameštaj“, naslov o lokalnim izborima u Mionici i Negotinu.

INFORMER – Optužbe na račun napadača iz šatora „Ustaše stoje iza napada u Ćacilendu“.

KURIR – Uhapšen košarkaški sudija Uroš Nikolić „Bio finansijska potpora vračarskom klanu“.

NOVA – List piše o incidentu ispred Doma narodne skupštine. „Ministar Glišić optužbama podstiče mržnju prema N1“, o neodmerenim medijskim nastupima predstavnika vlasti. „Brat Ane Brnabić bez dozvole dozidao vilu, pa je mimo zakona legalizovao“, piše list.

POLITIKA – „Lukoil Srbija normalno posluje uprkos sankcijama“, o posledicama američkih sankcija ruskim naftinim kompanijama. „80 godina UN – od zajedničke vizije do zajedničke odgovornosti“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – O napadaču na Ćacilend „Blokader pucač hrvatski čovek“.

