Naslovne strane za petak, 5. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 5. septembar 2025. pišu o sastanku predsednika Srbije Aleksandar Vučića i kineskog predsednika Si Đinpinga, nesreći u Portugalu u kojoj je poginulo najmanje 17 ljudi, Evropskom prvenstvu u košarci i drugim temama.

ALO – „Kina čvrsto stoji uz Srbiju“, piše list o Vučićevoj poseti Pekingu. „17 žrtava uspinjače smrti“, o nesreći u Portugalu.

BLIC – „Pričali smo o obojenim revolucijama“, srpski predsednik nakon razgovora sa liderom Kine. „Turska kao opomena u pravo vreme za Srbiju“, o prvom porazu srpskih košarkaša na Evropskom prvenstvu.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o nesreći u Lisabonu. O smrti modnog kreatora Armanija: „Otišao modni genije“.

DANAS – List piše o pojavljivanju bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića na sastanku delegacija Srbije i Kine u Pekingu. Političar Boško Obradović u autorskom tekstu kaže „Jedino Dveri i DS su blanko podržali studentsku listu“.

KURIR – „Čast. Srbija i Vučić u društvu najmoćnijih“, o Vučićevoj poseti Pekingu. „Lisabon broji žrtve pomahnitalog tramvaja“, piše list.

NOVA – List piše da su maskirani muškarci pretukli ratne veterane koji su dobacivali pripadnicima odreda vojne policije „Kobre“. „Tajni aneks potpisan uoči hapšenja Momirovića“, o odluci Vlade da stavi van snage spornu dopunu ugovora o rekonstrukciji pruge.

POLITIKA – List piše o susretu Vučića sa predsednikom Kine. „Pucanje sajle moguć uzrok havarije žičare“, o nesreći u Lisabonu.

SRPSKI TELEGRAF – „U Lisabonu jezive scene i 17 mrtvih“, o nesreći u glavnom gradu Portugala. „Od Kineza roboti, oružje, investicije i puna podrška“, piše list o Vučićevoj poseti Kini.

