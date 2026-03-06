Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 6. mart, pišu o sukobu na Bliskom istoku, dvodnevnoj poseti Beogradu generalnog sekretara Saveta Evrope Alena Bersea i drugim temama.

ALO – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Pakao u Teheranu“. O rođendanu predsednka Srbije u tekstu „Najlepše čestitke Vučiću od dece“.

BLIC – „Cela Evropa u strahu od iranske osvete“, piše list o sukobima na Bliskom istoku. „Četiri uslova za vozačku“, piše list o pravilima za vozače starije od 65 godina. List objavio važne datume i savete za polaganje male mature.

VEČERNJE NOVOSTI – „Skućilo se 1.500 majki sa bebama“, piše list o dodeli subvencija Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. „Vozaču preti 15 godina robije“, piše list o saobraćajnoj nesreći u Sjenici.

DANAS – „Građani već počeli da prave rezerve goriva“, piše list. „TOK će utvrditi istinu o pritiscima BIA na tužioce“, izjavio je za list Predsednik visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković. „Kobre nam oduzele karte za koncert“, kazao je za Danas student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vukašin Đinović kome sinoć nije dozvoljen ulazak u Srpsko narodno pozorište (SNP).

INFORMER – O sukobu ukrajinskog predsednika i mađarskog premijera list piše u tekstu „Zelenski preti da će ubiti Orbana“. O ratu na Bliskom istoku u tekstu „Tramp se hvali pokoljem“.

KURIR – O sukobu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Rat će trajati još 100 dana“. „Čak 57 majki dobilo oko milion evra za svoj prvi dom“.

NOVA – „Ugašena kancelarija Srbije u Evrodžastu, upitan opstanak 200 predmeta“, piše list o kancelariji u agenciji Evropske unije koja se bavi pravosudnom saradnjom država članica. „Iran preti da gurne Tursku i NATO u rat“, piše list o sukobu na Bliskom istoku. „Obećanja umesto dogovora“, piše list o pregovorima između poljoprivrednika i resornog ministarstva.

POLITIKA – „Srpski mirovnjaci u Libanu između dve vatre“, piše list. „Poziv Savetu Evrope da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji“, piše list o porukama nakon sastanka predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom koji je u dvodnevnoj poseti Beogradu.

SRPSKI TELEGRAF – O specijalnoj izložbi EXPO 2027 list piše u tekstu „Ponos Srbije“. O političkoj situaciji u Srbiji u tekstu „Vučićev šah-mat u tri poteza“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com