Naslovne strane za petak, 7. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 7. novembar pišu o godišnjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji, institucionalnoj krizi na Kosovu, predlogu budžeta za narednu godinu, štrajku glađu Dijane Hrka čiji je sin poginuo pre godinu dana u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice i drugim temama.

ALO – „Bez obzira na uvrede, opet ih pozivam na dijalog“, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Kinezi ispalili supermoćno oružje“. List piše i o puštanju na slobodu lidera novosadskog pokreta „Budi heroj“ Miše Bačulova.

BLIC – „Ključ za Klaster 3 je odnos sa Rusijom“ o pregovorima o članstvu Srbije u EU. „Kurti vodi Kosovo ka kolapsu“ o krizi koja je nastala zbog blokade rada ključnih institucija.

VEČERNJE NOVOSTI – „Veće plate i nastavak ulaganja“ o usvajanju predloga budžeta za 2026. godinu. „Dostava potisnula varjače“ o navici ljudi da sve češće naručuju hranu.

DANAS – „Građani i naprednjaci na ivici teškog sukoba“ o tenzijama između dve grupe ljudi koje se poslednjih dana okupljaju ispred Doma narodne skupštine. List piše o Dijani Hrka koja štrajkuje glađu od nedelje tražeći da budu kažnjeni odgovorni za smrt njenog sina i još 15 žrtava koje su poginule u Novom Sadu prošle godine.

INFORMER – „Putin i Tramp guraju svet u nuklearni rat“, piše list o najavi Rusije i Amerike da će nastaviti sa nuklearnim testovima. List piše o ponovnom Vučićevom pozivu na dijalog.

KURIR – „Mongolka predstavljala Srbiju na izboru za mis univerzuma“. „Naš strateški put je EU, a posle izbora kako ljudi odluče“, preneo je list izjavu predsednika Vučića na uručenju godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji.

NOVA – List piše da veliki broj ljudi koji borave u šatorskom naselju pristalica vlasti ispred Doma narodne skupštine ima kriminalni dosije.

POLITIKA – List piše o godišnjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji. „Tiha kampanja neizvesnih izbora za predsednika Srpske“ o situaciji u Republici Srpskoj.

