Naslovne strane za petak, 8. avgust 2025.

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 8. avgust pišu o presudi i oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, planiranom sastanku predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina i drugim temama.

ALO – „Stanica Prokop je bezbedna za korišćenje“, o beogradskog železnčkoj stanici poručuje direktor Infrastruktura železnica Srbije. „Putin i Tramp oči u oči“, piše list o dogovoru sastanka predsednika SAD i Rusije.

BLIC – „Tramp i Putin oči u oči posle sedam godina“, o dogovoru sastanka predsednika SAD i Rusije. „Šta Dodik dobija referendumom?“, piše list nakon što je predsedniku Republike Srpske oduzet mandat.

VEČERNJE NOVOSTI – U tekstu „Ko će decu da nam uči srpski“, list piše da je na Filološkom fakultetu srpski jezik upisalo manje od trećine kandidata. „Postojanje BiH sada stavljeno na kocku“, o posledicama presude i oduzimanja mandata Dodiku.

INFORMER – List piše o planiranom sastanku predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, u tekstu pod naslovom: „Kraj rata sledeće nedelje?“.

KURIR – List piše o planiranom sastanku predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, u tekstu pod naslovom: „Dogovor“. „Sudbina Dodika i RS u rukama naroda a ne CIK i Šmita“, piše list.

DANAS – „Režim kordonima brani i kritiku kopanja litijuma“, o incidentima ispred Privredne komore Srbije dok je u toku bila javna rasprava o strategiji za upravljanje mineralnim resursima. List prenosi izjavu specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena „Ako vama ne treba dijalog, ne treba ni nama“.

NOVA – „Dodik pred padom, Vučić nema ni snage ni prostora da mu pomogne“, navodi list. „Fiktivnim arheološkim radovima ispumpavali državni novac“, o projektu rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu. „Novak Nedić kod Macuta u kabinetu“, navodi list.

POLITIKA – „Predizborni mostovi mržnje Aljbina Kurtija na Ibru“, o izgradnji nova dva mosta između severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. List prenosi izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića nakon sastanka sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu: „Strateški dijalog jača našu poziciju u svetu“. „Sankcije EU Kini bile bi pretnja i za Srbiju“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o mogućem mestu planiranog sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, u tekstu pod naslovom: „Kraj rata kod srpskog brata“

