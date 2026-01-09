Naslovne strane za petak, 9. januar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 9. januar 2025, pišu o sankcijama SAD Naftnoj industriji Srbije (NIS), te o nevoljama koje je doneo sneg.

ALO – „Danci: Ako Amerikanci napadnu, biće to kraj alijanse“, piše list o tenzijama u Evropi. „Srbija zabelela, otopljenje od 14. januara“.

BLIC – „Tarife od 500 odsto zemljama koje kupuju naftu i gas od Rusije“ – navodno planira da uvede američki predsednik Donald Tramp, a pogodilo bi i Srbiju. List piše o Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Nafta pre četvrtka, kartice se ne vraćaju“ – o ponovnom pokretanju proizvodnje u pančevačkoj rafineriji i izgledima da kriza izazvana sankcijama NIS bude rešena. „Vlažne pahulje slabe napon“, o teškoćama zbog snega.

DANAS – „Tužilac traži tri godine zatvora za Selakovića“, o „Slučaju Generalštab“ i optužnici protiv ministra kulture. Lider stranke Srbija centar Zdravko Ponoš u intervjuu za list kaže „Iz mafije se ne izlazi tek tako“.

NOVA – „Haos širom zemlje, vanredna situacija u sedam gradova i opština“, o problemima koje je izazvao sneg koji nekoliko dana pada u Srbiji. Profesorka Ivanka Popović u intervjuu za list kaže „Saradnja važnija od zajedničke liste“.

KURIR – „Građanske inicijative preuzele ulogu države, pa minirale evropski put Srbije“, tvrdi list. „Upozorenje meteorologa: Novi ledeni udar na Srbiju, sneg će tek da pada“.

INFORMER – „Uhapsiti Vučića baš kao Madura“, opozicija pozvala na otmicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića prema scenariju iz Venecuele, tvrdi list.

SRPSKI TELEGRAF – „Tramp i Si Đinping dele svet: Zaplena ruskog tankera u Atlantiku kao demonstracija moći“, piše list.

POLITIKA – „Evakuisane 22 osobe, vanredno u više okruga“, o snežnom nevremenu širom Srbije. „Saplitanje Mola i Gasproma u pregovorima“, o razgovorima dve kompanije o sudbini NIS-a.

(Beta)

