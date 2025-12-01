Naslovne strane za ponedeljak, 1. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 1. decembar 2025. pišu o lokalim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju i američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije.

ALO – List piše da su predstavnici opozicije i studenti u blokadi ometali glasanje na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju. O incidentu kod Skupštine: Student Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu nožem napao čoveka u šatorskom naselju.

BLIC – List piše o lokalnim izborima u tekstu pod naslovom: „Velika izlaznost u sve tri opštine“. Prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o američkim sankcijama NIS-u, u tekstu pod naslovom: „Sutra staje rafinerija, ugrožene i banke“.

VEČERNJE NOVOSTI – O lokalnim izborima u tekstu pod naslovom: „Bila velika izlaznost, sporadični incidenti“. „Deset mrtvih na putevima u pet dana“, piše list o tragičnom bilansu u saobračajnim nesrećama.

DANAS – List piše da su lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju pratile brojne nepravilnosti, u tekstu pod naslovom: „Ulice se crnile od batinaša, građani uzvratili u Mionici“. „Protesti ga uzdrmali ali ne i nokautirali“, piše list o tome šta je Aleksandru Vučiću omogućilo opstanak na vlasti u proteklih godinu dana, uprkos studentskom buntu.

INFORMER – „Hoće da potčine Srbiju – mnoge države želele bi da Srbija bude marioneta i da služi tuđim interesima“, prenosi list izjavu predsednika države Aleksandra Vučića. List piše da su predstavnici opozicije i studenti u blokadi ometali glasanje na jučerašnjim lokalnim izborima održanim u tri opštine.

NOVA – „Siniša Mali ključna figura oko Generalštaba“, piše list. „Vučić podigao „ćacilend“, a Andrej u njemu komanduje“, kazao je predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić.

KURIR – „Nezapamćena hajka, država će raditi svoj posao“, list prenosi Vučićevu izjavu o incidentu kod Skupštine Srbije. „Vučić: Danas važan sastanak, ako ne stigne licenca, rafinerija sutra staje sa radom“, list prenosi izjavu o NIS-u.

POLITIKA – List piše o lokalnim izborima u tri opštine u tekstu pod naslovom: „Dan protekao uz seriju manjih incidenata“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o američkim sankcijama NIS-u, u tekstu pod naslovom: „Rafinerija sutra prestaje sa radom ako nam SAD ne izdaju licencu“.

SRPSKI TELEGRAF – „Hajka koja se vodi protiv tih ljudi ispred Skupštine je nezapamćena“, list prenosi Vučićevu izjavu o incidentu kod Doma Narodne skupštine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com