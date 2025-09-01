Naslovne strane za ponedeljak, 1. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 1. septembar 2025. pišu o putovanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Kinu, o demonstracijama u Srbiji i drugim temama.

ALO – List piše o okupljanjima pristalica Srpske napredne stranke na kojima je, po podacima policije, bilo oko 100.000 ljudi. „Bogdan Bogdanović zbog povrede završio učešće na Evrobasketu“, o povredi srpskog košarkaša.

BLIC – „Sa Putinom i Sijem o tri važne teme“, piše Blic o Vučićevom putovanju. „Region se ubrzano naoružava“, o vojnoj opremi koju kupuju Priština i Zagreb.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kasa kuca niže cene i kad nisu promenjene“, o ekonomskim merama Vlade Srbije. „U većini škola bez štrajkova i blokada“, piše list.

DANAS – „Za vlast svakako mira još neće biti“, procenjuju sagovornici lista.

“ ‘Ćup’ televizije hrane ličnu vlast Vučića“, izjava direktora Biroa za društvena istraživanja Zorana Gavrilovića.

INFORMER – „Srbija ustala“, piše list o skupovima protiv blokada koji su juče održani u više mesta. List piše o povredi košarkaša Bogdana Bogdanovića na Evropskom prvenstvu.

KURIR – „U klupama više od 740.000 đaka“, o početku nove školske godine. „Od danas cene 20.000 proizvoda niže 10 do 20 odsto“, o privremenim merama Vlade Srbije.

NOVA – „Poput rikošeta Vučić zapao u stanje panike“, ocenjuje list. „Zatvaranje nezavisnih medija razarajući ishod koji se mora sprečiti“, intervju sa Meri Disoski, poslanicom Zelenih u Parlamentu Austrije.

POLITIKA – „Protiv blokada, za povratak mira i stabilnosti u zemlji“, o demonstracijama aktivista Srpske napredne stranke. „Istorijska pravda osvetljava budućnost“, intervju sa ambasadorom Kine Li Mingom.

SRPSKI TELEGRAF – List piše da je na skupovima protiv blokada bilo 120.000 ljudi.

(Beta)

