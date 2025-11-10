Naslovne strane za ponedeljak, 10. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak 10. novembar 2025, pišu o Danu primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembru, studentskom pokretu, protestima i drugim temama.

ALO – „Herojima u čast“, o obeležavanju 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu. List navodi i da je pozlilo poslaniku SNS Uglješi Mrdiću koji štrajkuje glađu, ali da je odbio lekarsku pomoć.

BLIC – „Kako izgleda život u razorenoj Gazi“, o posledicama rata. List prenosi izjavu srpskog tenisera Novaka Đokovića „Sanjam kraj uz zastavu Srbije“.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o obeležavanju godišnjice kapitulacije Nemačke u Prvom svetskom ratu.

DANAS – „Forma bez suštine?“, o novom Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku. „Gde će nestati milion evra“, o tvrdnjama Nove demokratske stranke Srbije u vezi sa budžetom za 2026. godinu.

INFORMER – List piše da je u Republici Srpskoj uhapšen jedan od navodnih snajperista za kojima su srpske službe tragale više od nedelju dana. „NATO šalje 800.000 vojnika na rusku granicu“, navodi list.

KURIR – O Danu pobede, list piše u tekstu „U svetu Dan primirja, a Srbija ga slavi zbog trijumfa na bojnom polju“.

NOVA – „Studentska lista je gotova, piše se politički program“, o planovima studentskog pokreta. „Jaćimović štrajkom glađu brani pravo na život i rad“, o merama koje je najavio prevoznik koji je prevozio studente.

POLITIKA – „Neizbrisivi tragovi borbe na pravoj strani istorije“, o doprinosu pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. „Izgradnja nuklearne elektrane je imperativ“, o budućnosti srpske energetike.

SRPSKI TELEGRAF – „Sledeća godina rešava sudbinu Srbije“, o izborima koji bi trebalo da budu održani sledeće godine. O mašinama „krticama“ koje će kopati trasu beogradskog metroa, list piše pod naslovom „Ovakvo čudo Balkan još nije video“.

