Naslovne strane za ponedeljak, 11. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 11. avgust, pišu o sukobima u novosadskom naselju Liman, o najavljenom snižavanju cena i mogućem datumu vanrednih parlamentarnih izbora.

ALO – List prenosi najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Cene hrane padaju do 20 odsto“. „Evropljani protiv Putina i Trampa“, nakon sastanka dvojice predsednika.

BLIC – List piše o novim pravilima za ulazak u zemlje Šengena: „Kako ćemo uskoro putovati u zemlje EU“. „Putin i Tramp dele Ukrajinu na Aljasci“, o sastanku ruskog i američkog predsednika najavljenom za petak.

VEČERNJE NOVOSTI – „Obuzdaćemo trgovačke marže, cene moraju naniže“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Ne nasedamo na blokaderske provokacije“, kazao je funkcioner Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.

DANAS – „Vučič pretvara Srbiju u društvo terora i siledžija“, piše list o sukobima u novosadskom naselju Liman. List piše da osnivač Pokreta za decentralizaciju Srbije Dragan Milić najavljuje sastanak opozicije i studenata: „Jedinstvena lista za sigurnu pobedu“.

INFORMER – „Putin i Tramp dogovorili mir, EU i Zelenski besni“, o pregovorima predsednika Rusije i SAD. Nekadašnji specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Ričard Grenel navodi „Srbija ne mora da prizna Kosovo“. „Đilas vođa blokadera“, tvrdi list.

KURIR – „Porast lažnih jeftinih aranžmana na mrežama“, o prevarama vezanim za letovanje. Glumac Dragan Petrović Pele nakon otkaza na Fakultetu dramskih umetnosti za list kaže „Neću da uzurpiram nečije mesto i napredovanje na fakultetu“.

NOVA – „Datum izbora se tempira da bude što dalje od pada nadstrešnice“, piše list o tome kada bi mogli biti vanredni parlamentarni izbori. „Sukob građana i pristalica SNS u naselju Liman“, piše list.

POLITIKA – „Napadnuti građani koji su iscrtavali srpske zastave u Novom Sadu“ – o sukobima u novosadskom naselju Liman. List na naslovnoj stranici piše i: „Zabranjuje se upotreba TPO supstance u kozmetici“ koja ubrzava stvrdnjavanje lakova i drugih preparata, a potencijalno šteti zdravlju.

SRPSKI TELEGRAF – „Trampov plan za Srbiju u 7 tačaka“, piše list i navodi da se ključni deo strategije odnosi na ekonomiju. „Blokaderi ponovo oskrnavili zastave u Novom Sadu“, tvrdi list.

