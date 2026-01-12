Naslovne strane za ponedeljak, 12. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 12. januar 2026. pišu o vanrednoj situaciji u više opština u Srbiji zbog snega, o potencijalnim promenama na čelu Bezbednosno-informativne agencije (BIA), ratu u Ukrajini, protestima u Iranu i o drugim temama.

ALO – „Radnici rizikuju živote da vrate struju“, list prenosi izjavu ministarke privrede Adrijane Mesarović.

BLIC – U tekstu „Zavejana Srbija“, list piše da je vanredna situacija proglašena u 11 opština. „Trampu je Kosovo sledeći ‘uspeh'“, o navodnim planovima predsednika SAD za rešavanje odnosa Beograda i Prištine.

DANAS – O najavama promena na čelu Bezbednosno-informativne agencije, u tekstu „Vučić sklanja Orlića, sad sprema Vučevića za BIA?“. Poslanik Narodnog pokreta Srbije Aleksandar Ivanović u intervjuu za list navodi „Istina o ubistvu Olivera Ivanovića saznaće se kad padne ova vlast“.

INFORMER – „Oteću i Putina ako treba: Nadam se da neće biti potrebe da u Rusiji sprovodimo akciju kao u Venecueli“, list prenosi izjavu američkog predsednika Donalda Trampa.

SRPSKI TELEGRAF – „Neću se predati“, preneo je poruku uhapšenog venecualskog predsednika Nikolasa Madura, koji se sada nalazi u zatvoru u SAD, njegov sin Nikolas Maduro Gera.

NOVA – „Režimski izbor među olinjalim ‘dežurnim krivcima'“, o potencijalnim kandidatima SNS za predsednika Srbije. „Srbija okovana snegom, Glišić tvrdi da čiste brže nego u EU“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kijev sprema nove napade na tlu Rusije“, o ratu Rusije i Ukrajine. „Vašington će Irance oslobađati bombama“, piše list.

POLITIKA – Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević za list navodi „Policija godišnje otkrije oko milion i po prekršaja“. O vremenskim nepogodama u Srbiji, u tekstu „Najteža situacija u sjeničkim selima“.

