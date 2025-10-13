Naslovne strane za ponedeljak, 13. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 13. oktobar 2025, pišu o lokalnim izborima na Kosovu, američkim sankcijama NIS-u, pregovorima o izbornim uslovima u Srbiji i drugim temama.

ALO – „Uz Srpsku trobojku do pobede“, piše Alo o izborima na Kosovu. „Posle GAK i Tiršove, gradimo i porodilište u Nišu“, prenosi Alo izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BLIC – „Masovni izlazak Srba na glasanje“, o lokalnim izborima na Kosovu. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Nemam još rešenje za NIS, ali ću ga imati“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbi masovno glasali na severu KiM“, piše list. „Zaratili Avganistan i Pakistan“, o novim sukobima. „Porodilište i Tiršova 2 biće najbolji na Balkanu“, navodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

DANAS – „Iz prinude ili kao pokriće na pritisak Kvinte i OEBS“, o sastancima vlasti Srbije i diplomata Zapada o izbornim uslovima. „Pres oznake ‘provokacija’ za napad“, o policijskim nasiljem nad novinarima na protestima u Srbiji.

INFORMER – „Srbija će počistiti blokadere“, prenosi Informer izjavu predsednika države Aleksandra Vučića“. „Srbi glasali za opstanak na Kosmetu“.

KURIR – „Pao: Uspon i sunovrat Piksija i našeg fudbala“. „Važno. Vučić: Hitan sastanak sa Djukovom iz NIS“.

NOVA – Pod naslovom „Fijasko“, list piše da „Srbija beleži gubitke na svim spoljnopolitičkim frontovima“. Kraljevački odbornik Lokalnog fronta Predrag Voštinić za list rekao da „Vučić gubi konce i kontrolu, a pojaviće se i svedoci-saradnici“.

POLITIKA – Ambasador Kine Li Ming u autorskom tekstu za list piše da „Princip jedne Kine je nepokolebljiv“. O izborima na Kosovu: „Najveći odziv u srpskim opštinama na severu KiM“.

SRPSKI TELEGRAF – „Detalji jednog sastanka Mladića i Holbruka“ piše list o događaju pre tri decenije. „Mirno putuj Halide“, piše list o sahrani Halida Bešlića.

(Beta)

