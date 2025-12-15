Naslovne strane za ponedeljak, 15. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 15. decembar 2025. godine pišu o pucnjavi koja se dogodila na plaži Bondi u Sidneju, protestima u Novom Sadu i Bačkoj Palanci zbog postupanja policije na protestima i ostalim temama.

BLIC – „Najmanje 12 mrtvih u napadu, masakr na plaži u Sidneju“. „Koliko je dug put do Brisela, EU menja pravila igre za Srbiju?“. „Vlade u regionu izdvajaju milijarde evra za odbranu, Balkan se naoružava“. „Stiže mutirani grip, sve više obolelih u Srbiji, preti nam flunami“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Vlada osnovala savet za demografiju, sprema mere, za veći natalitet novac nije presudan“. „Srbija stalna meta hakera, ‘zasuti’ internet pretnjama“. List piše i o pucnjavi koja se dogodila na plaži u Sidneju.

DANAS – „Članovi saveta Regulatornog tela za elektronske medije najavili ostavke ako se ne budu birali legalni kandidati“. „Uprava Narodnog pozorišta naredila obezbeđenju da ne dozvoli ulazak sa transparentom ‘Narodno je narodno'“. „Održani protesti u Novom Sadu i Bačkoj Palanci zbog brutalnosti policije“.

NOVA – „Jevrejska zajednica na meti terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju“. „Jedina izborna podela je da li si za ili protiv mafije“, profesorka Univerziteta u Beogradu i članica predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković u intervjuu za taj list.

POLITIKA – „Teroristički akt u Sidneju na proslavi Hanuke, najmanje 12 ubijenih u napadu, više od 29 povređenih“. „Oko 7.500 akademaca može da ostane uskraćeno za refundaciju 50 odsto školarine jer nisu podneli zahtev za izdavanje studentske kartice“, piše list.“Evropa želi prugu do Kine mimo Rusije“.

(Beta)

