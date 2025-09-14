Naslovne strane za ponedeljak, 15. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 15. septembar 2025. godinu, najviše pišu o protestima „za“ i „protiv“ blokada u Srbiji, predstojećim izborima na Kosovu, završetku Evropskog prvenstva u košarci, posledicama atentata na američkog aktivistu Kirka.

BLIC – „Borba za 10 srpskih opština na Kosovu“ uoči lokalnih izbora. O temama predstojećeg strateškog dijaloga Srbije i SAD: „Ekonomske interesi, ali i političke nedoumice“. „Četiri imena u igri umesto Pešića“ posle ostavke selektora košarkaša reprezentacije Srbije.

VEČERNJE NOVOSTI – O uslovima u kojima haški osuđenik Radovan Karadžić izdržava kaznu: „Radovan ni na pričest nema pravo“. Razgovor o izmenama sistema služenja vojnog roka sa načelnikom Generalštaba Mojsilovićem: „Momci i devojke 75 dana u vojsci“. Najavljuje se selidba najvećeg domaćeg univerziteta: „Rektorat i Kampus biće na Novom Beogradu“.

DANAS – Nagađanje o potencijalnim terminima vanrednih izbora: „Vučić se opet igra terminima“. „Za pola godine dobit 774 miliona evra“ o sve većim profitima banaka u Srbiji. Godinu dana od obećanja da će liste čekanja u bolnicama nestati „U redu stoji 36.000 ljudi“.

NOVA – „Obljuba bez pristanka je ‘blaži oblik silovanja’ “ – najavljena izmena Krivičnog zakona koja je uznemirila javnost. List tvrdi da vlast ne iznosi prave podatke o broju učesnika na skupovima u Srbiji i piše da „MUP ili ne zna da broji, ili laže“. Intervju sa predsednikom Pokreta slobodnih građana Pavlom Grbovićem: „Režim pokušava nasiljem da slomi volju građana“.

POLITIKA – Izveštaj sa ovogodišnjeg Vukovog sabora, najstarije kulturne manifestacije u Srbiji: „Živi dokaz snage jezika“. „Diplomatski manevri pred susret Trampa i Sija“, o odnosima dve supersile i samitu koji se očekuje krajem tekuće godine. List donosi i ekskluzivni intervju sa najboljim glumcem 82. Venecijanskog filmskog festivala Tonijem Servilom.

(Beta)

