Naslovne strane za ponedeljak, 16. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od ponedeljka, 16. marta 2026. pišu o stavovima vlasti i opozicije uoči predstojećih lokalnih izbora u deset mesta, ratu na Bliskom istoku i drugim temama.

ALO – O sukobu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Od rata uživo može da se poludi“. „Pogrom ne smemo zaboraviti“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić o etničkom čišćenju Srba 17. marta 2004. godine.

BLIC – List objavljuje svoju listu 100 najmoćnijih u medijima. „Četvoro poginulo za samo pet dana“, o saobraćajnim nesrećama u Srbiji.

VEČERNJE NOVOSTI – „Hteli su da sruše Srbiju 15. marta, mi je sačuvali“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Bajinoj Bašti. „Pripremni za prijemni do 57.000 dinara“, piše list.

DANAS – „Brisel negoduje zbog kineskih raketa“, piše list o reakcijama EU na novo naoružanje Vojske Srbije. List piše da ministar prosvete Dejan Vuk Stanković obilazi škole uoči predstojećih lokalnih izbora, u tekstu pod naslovom: „Vučićeva reforma koja ne postoji“.

INFORMER – O situaciji na Kosovu list piše u tekstu „Kurtiju propao udar na srpske škole i bolnice“. O sukobu na Bliskom istoku „Tramp od Kine traži da objavi rat Iranu“.

KURIR – O političkoj situaciji u Srbiji list piše u tekstu „Srbija je odbranjena“. O protestima na Kubi „Zapaljeno sedište Komunističke partije“.

NOVA – „Fantomske liste uz vlast u izbornim komisijama“, piše list o predstojećim lokalnim izborima u deset mesta. „Vlast ‘ne zna’ da li se odrekla prava preče kupovine NIS-a“, piše list.

POLITIKA – List piše o predstojećim lokalnim izborima u deset mesta, u tekstu pod naslovom: „Bitka za 310 odbornika“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića: „Samo ujedinjena Srbija može da ide napred“.

SRPSKI TELEGRAF – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Modžtaba Hamnei možda nije živ“. „Putinova najtajnija operacija 795 pukla zbog Gugl prevodioca“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com