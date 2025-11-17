Naslovne strane za ponedeljak, 17. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 17. novembar 2025. pišu o američkim sankcijama NIS-u, izborima u Advokatskoj komori Beograda, državnom budžetu za narednu godinu, lokalnim izborima koji će se održati u tri opšrtine i o drugim temama.

ALO – Predsednik najavio rešenje, kaže „Rafinerija i NIS neće stati“. Dolazi zima „Od sutra kiša i sneg“.

BLIC – „Odluka o NIS pada do kraja nedelje“, nakon sednice vlade Srbije o budućnosti naftne kompanije nakon uvođenja američkih sankcija. „SZO u pripravnosti: Može li opak Marburg virus da stigne u Evropu?“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Nećemo NIS otimati od Rusa, ako zatreba Srbija će ga kupiti“. O raspravi o državnom budžetu za 2026. godinu u tekstu „Osiguran novac za veće plate i penzije“.

DANAS – „Srbija zbog NIS saterana u ćošak“, o sednici Vlade Srbije zbog stanja u toj naftnoj kompaniji. „Advokatura izdržala udar režima“, o izborima u Advokatskoj komori Beograda.

KURIR – O stanju u NIS-u, „Vučić: I rafinerija i NIS moraju da rade“.

NOVA – Pod naslovom „Rasulo: Režim nas vodi u sankcije zbog rejtinga“, o stanju u NIS-u i američkim sankcijama. Istoričar Milan St Protić za list navodi „Neophodan novi 15. mart i neopoziva ostavka Vučića“.

POLITIKA – Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za list navodi „Dejtonski sporazum nije stvorio trajni mir“. „SNS na terenu, opozicija u potrazi za identitetom“, o izbornoj kampanji u Negotinu, Mionici i Sečnju.

SRPSKI TELEGRAF- NIS i rafinerije moraju da rade: „Sedam dana za rešenje“. Velika akcija francuske vojske „Makronova operacija Diomeda, uključeni i Rafali koje će dobiti Srbija“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com