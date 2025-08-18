Naslovne strane za ponedeljak, 18. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak 18. avgust 2025. godine pišu o demonstracijama u Srbiji i sastanku predsednika SAD i Rusije na Aljasci.

ALO – List piše i o sastanku predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim zvaničnicima u Beloj kući. „Srpska lepinja među 10 najboljih u Evropi“.

BLIC – „Odgovor države biće drugačiji od svega do sada“, prenosi Blic izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Tramp prihvata Putinov plan?“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Oklopnjaci iz Amerike nova pretnja Srbima“, o situaciji na Kosovu. „Država će pobediti bande na ulicama“, prenosi list Vučićevu izjavu.

DANAS – „Ko o čemu, radikal o stranim plaćenicima“, piše list o demonstracijama u Srbiji. „Bes usmeren na Daćića, Vulina i Šešelja.

INFORMER – „Država će sprečiti nasilje i krvoproliće“, prenosi list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o demonstracijama u Srbiji.

KURIR – „Najmoćniji evropski lideri i NATO danas uz Zelenskog kod Trampa“. „U narednim danima videćete odlučnu reakciju države“, Vučić o protestima u Srbiji.

POLITIKA – „Pitanje je kada će nekoga da ubiju“, prenosi list Vučićevu izjavu. „Zelenski sa vodećim evropskim liderima dolazi u Belu Kuću“.

NOVA – „Vlast u panici sve nade polaže u policiju“. „Samit Trampa i Putina bez konkretnog dogovora“.

SRPSKI TELEGRAF – „Putin i Zelenski u petak oči u oči“, piše list.

