Naslovne strane za ponedeljak, 19. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 19. januar 2026. pišu o početku drugog polugodišta za osnovce i srednjoškolce u većem delu Srbije, o nastavku rada rafinerije u Pančevu, o studentskom protestu u Novom Sadu koji je održan pod nazivom „Šta znači pobeda“n te o ostalim temama.

ALO – „Rafinerija proradila punom parom“, piše list o nastavku rada rafinerije u Pančevu. „Evrodizel srpske proizvodnje će se od 27. januara naći na benzinskim pumpama širom Srbije“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BLIC – „Važno je da Srbija bude vlasnik bar trećine NIS“, piše list. „Razmatra se skraćenje časova, počinje drugo polugodište“.

DANAS – „Poverenik za informacije od javnog značaja podneo prekršajni nalog protiv Ministarstva pravde i ministra Nenada Vujića“. U tekstu pod nazivom „Na korupciju lustracijom i poreklom imovine“, list piše o studentskom protestu u Novom Sadu.

NOVA – „Suspendovani nalozi ‘Nove’ na Instagramu, ‘Radar’ ugašen“, piše list. „Režim potura amandman koji raspušta tužioce“, piše list o predlozima pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri.

KURIR – „Vučić: Nek poreska proveri i kandidate sa blokaderske liste, siguran sam da će mnogo lopova pronaći“, list prenosi izjavu predsednika Srbije. „Evrodizel iz Pančeva stiže na pumpe od 27. januara“, piše list o nastavku rada rafinerije.

INFORMER – „Tramp udario na Evropsku uniju i NATO“, list piše da je američki predsednik Donald Tramp najavio da će povećati carine Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj, Nemačkoj i Holandiji „dok mu se ne omogući da pripoji Grenland“. „Vučić: Proveriti poreklo imovine svih kandidata“, list prenosi izjavu predsednika Srbije.

VEČERNJE NOVOSTI – „Završen raspust, svi đaci u klupama“. „Rafinerija proradila, dogovor o NIS se čeka“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Grenland cepa NATO i Evropu“. „Mito za članove biračkih odbora“, piše list o navodnoj zloupotrebi glasova na vanrednim izborima na Kosovu.

SRPSKI TELEGRAF – „Vučić o novom vlasniku NIS: Nema lakih razgovora, za dan-dva dopis ide u Ameriku“. „Nove carine za sve koji brane Grenland“, list prenosi izjavu američkoh predsednika Donalda Trampa.

POLITIKA – „Više oružja Prištini za manje mira na Balkanu“, piše list o isporuci turskih raketnih sistema na Kosovu. „SAD i Evropska unija u klinču zbog Grenlanda“. „Trijumf Beogradske filharmonije na turneji u Indiji“, piše list.

