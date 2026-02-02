Naslovne strane za ponedeljak, 2. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 2. februar 2026, pišu o izjavi predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova koji je predložio razrešenje sudija koji govore protiv vlasti, ukidanju kućnog pritvora za ministre Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, osumnjičenih za korupciju tokom rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu.

ALO – „Amerikanci ispod leda kriju vojnu bazu iz Hladnog rata“, o razlozima zbog kojih Donald Tramp želi Grenland. „Još tri dana za upis svojine“ o roku za podnošenje zahteva za legalizaciju. List piše da će tokom februara temperatura varirati od -7 do 16 stepeni.

BLIC – Na listi 50 najmoćnijih u šou-biznisu na prvom mestu je vlasnik Televizije Pink Željko Mitrović. Izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića list je preneo citatom „Ovo mora da nam bude ekonomski najbolja godina“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Pregovori odloženi na zahtev Zelenskog“, piše list o odlaganju sastanka u Abu Dabiju o miru u Ukrajini. „Najteže bolesni samo briga porodice“, piše list o oblasti palijativne nege u Srbiji.

DANAS – Pod naslovom „Ko to gura u zaborav tragediju u Novom Sadu“, piše o procesu istrage i oslobađanju bivših ministara Momirovića i Vesića. „Šta se krije iza projekta ‘Srbija 2035’ „, piše list o Vučićevoj najavi.

INFORMER – List piše o političkoj krizi u Crnoj Gori i neslaganjima stranaka koje čine vladajuću koaliciju.

KURIR – „Vozom od Beograda do Budimpešte za 32 evra krajem marta“, o najavi nove rute. „Hladan talas sa Arktika stiže u Srbiju“, o zahlađenju koje uskoro stiže.

NOVA – „Evropi jasno da vlast koristi EU institucije za prikrivanje autokratije“, kazala je u intervjuu poslanica Stranke slobode i pravde Tatjana Pašić. „Priprema za obračun vlasti sa pravosuđem“, rekao sudija Apelacionog suda Miodrag Majić povodom izjava predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova.

POLITIKA – List piše o završetku radova na „Muzeju ćirilice“ u Rači kod Bajine Bašte. „Zašto je sezona sniženja raj za prevarante“, objašnjava list. „Da je mudrija, EU bi obnovila diplomatiju sa Rusijom“, rekao je u intervjuu profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o Vučićevoj najavi da će u martu predstaviti program „Srbija 2035“. „Đoković bez titule, ali ostaje junak Srbije“, o porazu u finalu Australijan opena.

(Beta)

