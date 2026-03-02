Naslovne strane za ponedeljak, 2. mart 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 2. mart 2026. godine pišu o napadu Izraela i SAD na Iran, lokalnim izborima u Srbiji, studentskom protestu u Nišu i drugim temama.

ALO – „Užas na Bliskom istoku: Talas smrti se širi“, o sukobu Izraela i SAD sa Iranom. „Avioni su spremni za evakuaciju, naši državljani će se vratiti u Srbiju s Bliskog istoka“, navodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

BLIC – List na naslovnoj strani donosi listu „50 najmoćnijih stranaca u Srbiji“. „Ubijen Ajatolah Hamnei“, o smrti vrhovnog vođe Irana u napadu SAD i Izraela.

VEČERNJE NOVOSTI – „Bliski Istok na udaru raketa i dronova“, o sukobu Izraela i SAD sa Iranom. „Vojsku ćemo osnažiti za odbranu, ali i ofanzivu“, navodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

DANAS – „Na Vučića se odavno gleda drugim očima“, o budućnosti statusa Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji. „Jug neće da se smiri“, o studentskom protestu u Nišu.

INFORMER – „Svet ide ka kataklizmi – Tramp ubio Hamneija“, o sukobu na Bliskom istoku. „Nisam ni za Izrael ni za Iran, već za Srbiju“, navodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

KURIR – „Teheran nastavio raketne napade na zemlje Zaliva“, o sukobu na Bliskom istoku. „Ambasador Srbije iz Teherana izvlači bračni par i tek rođeno dete“.

NOVA – O napadu Izraela i SAD na Iran, u tekstu „Ubijen Hamnei, rat se proširio na ceo region“. Tužilac Radovan Lazić u intervjuu za list navodi „Izbori za VST mogu da uđu u začarani krug“.

POLITIKA – „Alireza Arafi imenovan za člana Privremenog saveta lidera Irana“, o sukobima na Bliskom Istoku. O predstojećim lokalnim izborima, u tekstu „Kome predstoji teža kampanja, a kome lekcija od građana“.

SRPSKI TELEGRAF – O tome kako je ubijen lider Irana u tekstu „Kako je CIA locirala ajatolaha“. „Inspekcija na potezu: Prijava protiv Belmedika“.

