Naslovne strane za ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 20. oktobar pišu o privođenju Srba na Kosovu, pljački Luvra, komemorativnom skupu koji je najavljen 1. novembra u Novom Sadu i drugim temama.

ALO – „Kurti hapsi Srbe da bi se osvetio“. „Biće dobrih vesti u Budimpešti za našu zemlju“, prenosi Alo izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BLIC – List piše o udesu kod Sremske Mitrovice „Vozio pun dabldeker 120 kilometara na sat pre udesa“. „Filmska pljačka Luvra“ o upadu lopova u poznati pariski muzej.

VEČERNJE NOVOSTI – „Razbijali vrata kuća, privodili redom Srbe“ o hapšenju sedam Srba na Kosovu. „Opljačkan Luvr, odneli nakit i dragulje Napoleona“ o krađi u Francuskoj. List piše o godišnjici oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.

DANAS – „Ko izazove nasije 1. novembra – radi za Vučića“ o komemorativnom skupu povodom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice. List piše o maršu novopazarskih studenata koji pešače do Novog Sada.

INFORMER – „Debakl blokadera“. „Divljao 120 na sat autobusom punim ljudi“.

KURIR – „Šansa u Budimpešti“, o najavljenom sastanku Trampa i Putina. „Velika pljačka“, piše Kurir o pljački muzeja Luvr.

NOVA – „Ministar ne sme da svaljuje krivicu samo na vozača“ saobraćajni inženjer o teškoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice. Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović u intervjuu za list kaže „Sve ukazuje na to da režim sprema nasilje 1. novembra“.

POLITIKA – „Privedeno pa pušteno sedam Srba sa severa Kosova“ o hapšenju u Zvečanu i Zubinom Potoku. „U Srbiji oko 250.000 ljudi pati od depresije“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – „Halid je trebalo da umre još pre 9 godina“. „Vozio autobus smrti“. Košarka, počinje NBA: Jokić kreće po prsten.

(Beta)

