Naslovne strane za ponedeljak, 22. decembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 22. decembar pišu o poseti predsednika Slovačke Petera Pelegrinija Srbiji, studentskom protestu u Novom Pazaru, krizi zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i drugim temama.

ALO – „Vučić: Hvala Slovačkoj za podršku Srbiji na Evropskom putu“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sastanka sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem.

BLIC – „Vreme je da Srbija preuzme NIS“ o budućnosti preduzeća kojem je SAD uveo sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva. List piše da će na putevima biti velikih gužvi zbog praznika.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o poseti slovačkog predsednika Pelegrinija Srbiji i njegovim kritikama upućenim EU u tekstu „Brisel se kocka sa poverenjem Balkana“. Tekst pod naslovom „General Mladić i dalje kritično“ bavi se zdravstvenim stanjem haškog osuđenika Ratka Mladića.

DANAS – „Uvertira za narednu nedelju u Beogradu“ o studentskom skupu u Novom Pazaru. Analitičari analiziraju spoljnopolitičke poteze Srbije u tekstu „Izmicanje tri od četiri stolice“.

NOVA – List piše o studentskom skupu u Novom Pazaru i zahtevu da se na Državnom univerzitetu u tom gradu uvede prinudna uprava „Ili mi ili oni – Tu smo dok se svi zahtevi ne ispune“. Bivši ambasador Srbije Duško Lopandić u intervjuu kaže „Instagram diplomatija alanfordovskog režima“.

KURIR – „Blokaderi hteli da izazovu haos u Novom Pazaru“, list tvrdi da su studenti u blokadi inicirali incidente na jučerašnjem protestu u Novom Pazaru.

INFORMER – List tvrdi da je osnivač pokreta „Solidarnost“ Goran Ješić izjavio da je „Srbiji potreban Majdan“.

SRPSKI TELEGRAF – „Vučić: Učimo od Slovaka o nuklearkama“, o poseti Pelegrinija.

POLITIKA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa Pelegrinijem kazao „Slovake doživljavamo kao sestre i braću“. List piše o mogućnosti zabrane upotrebe društvenih mreža deci.

