Naslovne strane za ponedeljak, 22. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 22. septembar 2025. godinu, najviše pišu o najavi olakšica za legalizaciju bespravne gradnje, reagovanjima na vojnu paradu u Beogradu, bronzanom odličju atletičarke Angeline Topić, protestima, drugim druptevnim temama.

BLIC – Vučić najavio još jedan paket ekonomskih olakšica za vikend, analiza u „Nove mere: Veće penzije i plate, lakše legalizacije“. „Pokazali smo da imamo modernu i spremnu vojsku“, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić. O detaljima zločina u koji je umešan v.d. direktora Kraljevačkog pozorišta u „Glumac i njegov brat zbog žene ubili taksistu“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Palestinu priznaje deset zemalja“, o talasu koji se očekuje na Generalne skuptšine UN. Sa jučerašnje komemoracije ubijenom američkom aktivisti Kirku u „Ubica pucao u Čarlija i hrišćanske vrednosti“. „I dalje sam predsednik, Pranjić je dobar momak“, kaže Dodik nakon što je potpredsednik Republike Srpske potpisao ukaz kojim se proglašavaju izmene zakona.

DANAS – „Režim gubi podršku“, o nedostatku važnih gostiju iz inostranstva na paradi u subotu. Opozicioni političari i analitičari komentarišu Vučićevu javnu kritiku predsednika vlade Srbije u „Studentski bunt obara premijera Macuta“. List došao do internog dopisa Narodnog pozorišta u Beogradu u „Direktorka Opere zabranila iznošenje podataka na mreže“.

NOVA – „Digitalna kontrola na granicama EU“, o novim sistemima na šengenskim granicama. Intervju sa potpredsednikom SSP-a Borkom Stefanovićem: „Vučić iz dana u dan gubi podršku u Evropi“. Naslovni tekst je „Bravo, Angelina: Svetska bronza za naše zlatno dete“.

POLITIKA – „Legalizacija bespravnih objekata već od 100 evra“, povodom najave novih ekonomskih olakšica. O vandalizmu nad starim pravoslavnim grobljem kod Zenice u „I mrtvi Srbi smetaju u Federaciji BiH“. Intervjui sa direktorom Kancelarije za javnu diplomatiju Gujonom i Daglasom Mekgregorom, penzionisanim pukovnikom.

