Naslovne strane za ponedeljak, 23. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 23. februar 2026. pišu o ubistvu naoružanog muškarca koji je ušao na imanje američkog predsednika Donalda Trampa, o lokalnim izborima koji ove godine treba da se održe u nekoliko jedinica lokalne samouprave u Srbiji, o protestu proizvođača mleka zbog niske otkupne cene i drugim temama.

ALO – „Od danas najstroži post“, povodom početka Velikog posta. Nakon što je zvanični Brisel najavio zaoštravanje ekonomskih mera prema Vašingtonu, tekst: „Bazukom na Trampa“. Crnogorski političar Milan Knežević povodom tamošnjih afera u intervjuu tvrdi: „Crna Gora ima porno-vladu“.

BLIC – List piše da je Ministarstvo odbrane objavilo pravilnik za buduće regrute „Nema brade, duže kose i minđuša“. Ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandar Valeriovič Litvinenko u intervjuu za list kaže „Mitovi remete odnose Kijeva i Beograda“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Naoružan upao na imanje Trampa“, Američka tajna služba ubila naoružanog muškarca nakon što je ušao na imanje predsednika SAD na Floridi. „Studenti i opozicija zajedno na lokalu“, o potencijalnoj saradnji opozicionih aktera na predstojećim lokalnim izborima koji treba da se održe u više gradova i opština tokom 2026. godine. List piše o početku vaskršnjeg posta.

DANAS – List piše o obeležavanju 200 godina od rođenja političara i pravnika Svetozara Miletića u Novom Sadu i otkazu direktorke United Media Aleksandre Subotić. Profesor u penziji Čedomir Čupić tvrdi da je „Srbiju moguće osloboditi od autoritarizma“.

KURIR – „Nula evra“, nakon što u budžetu koje je usvojila Skupština Kosova nisu dodeljena sredstava opštinama na severu sa srspkom većinom. „Majka troje dece stradala na pruzi“, na nedovoljno obezbeđenom prelazu u Rakovici. U tekstu „Halo, Trampe“ o tome kako je MMA borac srpskog porekla Uroš Medić nakon poslednje pobede dobio telefonski poziv-čestitku od američkog predsednika.

INFORMER – „Protiv mene nema leka“, kaže voditeljka Pinka Jovana Jeremić nakon što je njena jutarnja emisija zabranjena u Crnoj Gori zbog govora mržnje. „Zvezda razbila Partizan“ u 178. večitom fudbalskom derbiju. List tvrdi i da „Tramp planira da ubije Hamnija“ u predstojećoj intervenciji u Iranu.

NOVA – „Novi slučaj državnog udara i ignorisanja naredbi tužilaštva“, o tvrdnjama da policija odbija da uhapsi dvoje funkcionera iz Bora koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja i korupciju. „Udruženja proizvođača mleka odlučila da radikalizuju protest“, o najavi blokada puteva koji su do sada bili prohodni.

POLITIKA – „Opljačkana crkva kod Prištine, četiri incidenta na KiM ovog meseca“, o položaju Srba na Kosovu i Metohiji. List piše o obeležavanju 40 godina od nuklearne katastrofe u Černobilju u tekstu „Godine života u nuklearnom strahu“.

SRPSKI TELEGRAF – O današnjem početku Velikog posta poruke iz besede patrijarha Porfirija „Smisao naše vere“. List u tekstu „Bez Vučića ništa od ovog ne bi imali“, nabraja robne i modne marke koje su počele da posluju u Srbiji u poslednjih petnaestak godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com