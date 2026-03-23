Naslovne strane za ponedeljak, 23. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 23. mart 2026. pišu o održanom skupu Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradskoj areni uoči lokalnih izbora 29. marta, o sukobu na Bliskom istoku i ostalim društveno-političkim temama.

ALO – O govoru predsednika Srbije u Beogradskoj areni list piše u tekstu „Vučićevih šest poruka za budućnost Srbije“. O ratu na Bliskom istoku u tekstu „Trampov ultimatum Iranu“.

BLIC – „Tramp preti totalnim ratom“, piše list. List piše i o skupu SNS-a održanom u Beogradskoj areni, uoči lokalnih izbora u 10 opština 29. marta.

VEČERNJE NOVOSTI – „Tramp oštro zapretio Iranu, rok da otvore Ormuz 24 sata ili sravnjuje elektrane“, piše list o sukobu na Bliskom istoku. „Državne mere za poljoprivrednike – na sto hektara ušteda iznosi čak 7.500 evra“.

DANAS – „Mesto Srbije je u evropskom projektu“, kazao je za taj list francuski politički analitičar David Đaiz sa Instituta političkih nauka u Parizu. „Pao deo plafona i povredio medicinsku sestru“, piše list o incidentu koji se dogodio u Univerzitetsko-kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

INFORMER – O govoru predsednika Srbije u Beogradskoj areni list piše u tekstu „Vučićeva zakletva Srbiji“. O predstojećim izborima u Mađarskoj u tekstu „Brisel bi da sruši Orbana“.

KURIR – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Posle napada na bazu udaljenu 4.000 kilometara, Evropa u strahu“. „Odnosi Srbije i SAD idu u dobrom pravcu“, kaže predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit.

NOVA – List u tekstu pod nazivom „Ucenjeni, skup ljudi ubijenog duha dovedeni pod pretnjama otkazima“, piše o mitingu SNS održanom u Beogradskoj areni uoči lokalnih izbora. „Krečenje ponovo poskupelo, cene veće i za 50 odsto“. „Osmoro motociklista poginulo za tri nedelje“, piše list o statistici nesreća vozača motocikala.

POLITIKA – „Bliski istok bi mogao da ostane u potpunom mraku“, piše list. U tekstu pod nazivom „Lokalni izbori od državnog značaja“, list piše o predstojećim lokalnim izborima koji će biti održani 29. marta u 10 gradova i opština. „Grčki hotelijeri zabrinuti zbog otkazivanja aranžmana“, piše list o posledicama sukoba na Bliskom istoku.

SRPSKI TELEGRAF – „Srbija je u sigurnim rukama“, kaže predsednik Aleksandar Vučić. O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Slovenci i Hrvati zakukali zbog goriva, a kod nas pune pumpe“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com