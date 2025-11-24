Naslovne strane za ponedeljak, 24. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 24. novembar 2025, pišu o teškoćama zbog sankcija SAD Naftnoj industriji Srbije (NIS), o godišnjici početka studentskih blokada, predlogu SAD za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine.

ALO – „Situacija sa NIS-om je teška, rešenje ćemo naći“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Građani ne treba da brinu, biće dovoljno goriva, dizela, benzina, kerozina i mazuta“, izjavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

BLIC – „Haos zbog mirovnog plana“, o američkom predlogu za okončanje rusko-ukrajinskog sukoba. List piše da kosovski političar Aljbin Kurti „tempira“ vanredne parlamentarne izbore za 28. decembar kako bi albanska dijaspora koja dolazi na Kosovo zbog praznika, uticala na izborni rezultat.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da predstavnici vlasti tvrde da su „spremni za svaki scenario oko NIS“. Na naslovnoj strani je i naslov „Plan Amerike nije ‘lista želja’ Rusije“ o sastanku u Ženevi tokom kog su predstavnici Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Evropske unije, SAD i Ukrajine razgovarali o američkom predlogu mirovnog plana za Ukrajinu.

DANAS – Bivši dekan Fakulteta dramskih umetnosti Miloš Pavlović kaže povodom godišnjice napada na studente tog fakulteta da je taj događaj bio samo povod za proteste, a da su uzroci studentske pobune mnogo dublji. List piše o završetku blokade Pete beogradske gimnazije i navodi da je neizvesno koliko će se đaka vratiti u klupe.

INFORMER – „Predsednik o obojenoj revoluciji: Srbiju im ne damo“, list prenosi izjavu predsednika države Aleksandra Vučića i piše da studenti u blokadi godinu dana „ruše budućnost Srbije“. „Pregovori o prodaji ruskog udela NIS još traju, javnost će biti do sutra obaveštena o svemu“, list prenosi Vučićevu izjavu.

KURIR – List tvrdi da su sada „ključni sati“ za rešenje pitanja NIS-a i prenosi izjavu Vučića: „Američka odluka o produženju licence najkasnije za 48 sati.“ „Nadamo se najboljem, ali moramo biti spremni i za najgore. Neće biti nestašica, rezerve su pune, nema mesta panici“, list prenosi izjavu ministarke Đedović Handanović.

NOVA – List piše da su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) nakon pada nadstrešnice zaoštrile retoriku: „Reč ‘ustaše’ postala sinonim za političke neistomišljenike“. Profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović kaže u intervjuu za list: „Vučiću je sada potreban veći lojalista od Zagorke Dolovac“.

POLITIKA – „Situacija teška, naći ćemo rešenje za NIS“, o sastanku predsednika Srbije i ministara sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost. List piše o predsedničkim izborima u Republici Srpskoj koji su usledili nakon što je Miloradu Dodiku sudskom presudom zabranjeno političko delovanje.

SRPSKI TELEGRAF – „Pale maske, evo ko stoji iza blokadera“, list piše da nalozi studenata u blokadi sa društvenih mreža dolaze iz Hrvatske.

