Naslovne strane za ponedeljak, 25. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 25. avgust 2025. godine pišu o paketu ekonomskih mera koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, protestima u Srbiji i Vučićevom pozivu studentima u blokadi na javnu debatu.

BLIC – „Niže cene oko 3.000 proizvoda“, o novom paketu ekonomskih mera. „Sledećeg petka čak 40 stepeni“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kurtijevi prekrečili murale Pavla i Amfilohija“, o prekrečavanju murala sa srpskim simbolima na severu Kosova i Metohije. O ekonomskim merama u tekstu „Jeftinije 3.000 proizvoda i kamate na kredite“.

DANAS – „Vučićev politički marketing ispred ekonomske logike“, smatraju sagovornici lista. O pozivu predsednika Srbije na debatu sa studentima u blokadi, list piše u tekstu „Ipak se sa ‘teroristima’ može pregovarati“.

NOVA – „SNS mašinerija umorna, sila bledi, a pada podrška“, tvrdi list. Advokat Ivan Ninić o spotu koji se pojavio protiv njega navodi „Otvoreni poziv batinašima da krenu na mene“.

POLITIKA – Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša za list navodi „Razgovor je rešenje, na drugoj strani nemamo sagovornika“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o ekonomskim merama „Cilj je bolji standard građana“.

(Beta)

