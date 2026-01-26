Naslovne strane za ponedeljak, 26. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 26. januar 2026. pišu o tematskoj sednici Vlade kojoj je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poseti delegacije Evropskog parlamenta Srbiji i drugim temama.

ALO – „Ili promena ili smena: Vučić na tematskoj sednici izneo niz kritika na račun ministara i direktora javnih preduzeća“, piše list.

BLIC – „Vučić oštro kritikovao članove vlade“, o tematskoj sednici Vlade Srbije. „Zakon o Preševu kao novi američki pritisak na Srbiju“, piše list. O novinama u saobraćaju u tekstu „‘Nevidljivi’ radari motre na vozače“.

VEČERNJE NOVOSTI – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ko neće da radi bolje, izleteće iz vlade“. „Kamiondžije će u podne blokirati granice“, o protestu prevoznika zbog EES sistema.

DANAS – „Vučić sveo Vladu na dekor i administrativni servis“, o tematskoj sednici Vlade kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije. O sankcijama koje je opozicija zatražila od evroposlanika, u tekstu „Načelnik UKP Marko Kričak prvi na spisku“.

NOVA – „Izveštaji zabrinjavajući, moguća istraga i ozbiljni rezovi“, o poseti delegacije Evropskog parlamenta. Poslanik Narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković za list navodi „U Vučiću se sada uspravio Šešelj“.

KURIR – „Vučić: Za članove Vlade nema više odmora i vikend putovanja dok se ne reše problemi“, list prenosi izjavu predsednika države.

INFORMER – „Vučić: Jedva čekam da me hapse“, list prenosi izjavu predsednika Srbije da bi bio „sa zadovoljstvom uhapšen, ako je to zbog Generalštaba“

POLITIKA – „Svet je na prelomnoj tački, moramo da nađemo svoje mesto“, poručio predsednik Srbije. „Dijalog bez perspektive zbog blokade Prištine“, o novoj rundi dijaloga u Briselu.

SRPSKI TELEGRAF – „Vučić: Nema izgovora, hoću samo rad i rezultate“, list prenosi izjavu predsednika Srbije na račun rada ministara i direktora javnih preduzeća.

