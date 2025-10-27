Naslovne strane za ponedeljak, 27. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 27. oktobar 2025, pišu o ekonomskoj situaciji u Srbiji, neuspešnom formiranju vlade Kosova, godišnjici pada nadstrešnice u Novom Sadu i drugim temama.

ALO – O nuklearnoj zveri: „Putin ima oružje za sudnji dan“.

BLIC – „Postoje rešenja za gasnu krizu, ali po koju cenu?“, o energetskim problemima u Srbiji. „Kurti ostao bez vlasti“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kurti se sprema za rat, izmiče mu vlast“, o neuspešnom formiranju nove vlade Kosova. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Sledi ključna nedelja za NIS“.

DANAS – „Potpaljivanje besa prema studentima“, o 10.000 tekstova u medijima bliskim vlasti u kojima se koristi narativ o „ruskim službama“. „Fantomske liste i uvozni aktivisti“, o predstojećim lokalnim izborima u Negotinu. Ukrajinski ambasador Volodimir Tolkač za list navodi „Rusija ucenjuje Srbiju preko nafte i gasa kao što je i Ukrajinu“.

KURIR – O mogućim razgovorima Trampa i Putina u Beogradu pod naslovom „Predlog stoji“. List saznaje „Marić posle 18 godina dao otkaz na TV Hepi“.

NOVA – „Vlast u panici seje strah i sluđuje građane“, o izjavama predstavnika vlasti uoči obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice. Profesor Filozofskog fakulteta Ognjen Radonjić za list navodi „Jednačina pada nadstrešnice: Jedan predsednik, dva premijera i tri resorna ministra“.

POLITIKA – „Veličanjem OVK crtaju mapu ‘Velike Albanije'“, o potezima Prištine i Tirane. O predstojećem sastanku Donalda Trampa i Si Đinpinga, list piše „Amerika i Kina veruju u trgovinsko primirje“.

SRPSKI TELEGRAF – O velikoj šansi za Srbiju pod naslovom „Svetski rat za minerale“.

(Beta)

