Naslovne strane za ponedeljak, 29. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 29. decembar pišu o studentskoj akciji „Raspiši pobedu“, o uklanjaju Ćacilenda i o vanrednim izborima na Kosovu.

ALO – „Vučića ne mogu da pobede, zato hoće da ga ubiju“, list tvrdi da opozicija i studenti žele da fizički eliminišu sve s kojima se ne slažu.

BLIC – „Srbi u velikom broju izašli na birališta“, o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. „Uklanja se kamp ispred Skupštine Srbije“, o sklanjanju šatorskog naselja s pristalicama vlasti.

DANAS – „Studenti ‘raspisali’ pobedu na izborima“, piše list o akciji studenata kojom su, širom Srbije, prikupljani potpisi za raspivanje vanrednih parlemntarnih izbora. „Vučić Ćacilend pretvara u božićno selo“, piše list o uklanjanju šatorskog naselja s pristaicama vlasti ispred skupštine Srbije.

KURIR – „Izbori na KIM: Velika izlaznost u srpskim sredinama, vera u bolje dane“, o vanrednim izborima na Kosovu.

INFORMER – „Ljudi neće blokadere: Akciji prikuplanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora odazvao se mali broj ljudi“, piše list.

NOVA – „Raspiši pobedu“, o akciji studenata kojom su, širom Srbije, prikupljani potpisi za raspivanje vanrednih parlamentarnih izbora. „Studentska energija mora da dobije političko telo“, rekao je profesor beogradskog Filozofskog fakulteta Ognjen Radonjić.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbi su masovno izašli na birališta“ o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. „Pobedićemo blokadere u svim mestima“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

SRPSKI TELEGRAF – „Potpiši propalo: Slab odziv na blokadersku akciju prikupljanja potpisa“, tvrdi list.

POLITIKA – „Najveća izlaznost u srpskim sredinama“, o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. „Uhapšen napadač koji je izbo ženu na Novom Beogradu“, piše list.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com