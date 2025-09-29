Naslovne strane za ponedeljak, 29. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 29. septembar 2025. godine, najviše pišu o sve bližim sankcijama Naftnoj industriji Srbije, mitinzima SNS-a i kontra-mitinzima na koje su pozivali studenti i zborovi građana koji su održani širom Srbije, o povratku generala Nebojše Pavkovića u Srbiju i drugim društvenim temama.

ALO – „Širom Srbije održani masovni skupovi – građani protiv blokada“, o skupu pristalica vlasti u organizaciji Centra za duštvenu stabilnost. List piše o dolasku bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića u Srbiju iz zatvora u Finskoj.

BLIC – U tekstu „Slučaj NIS: Postoji li Plan B?“ o nastavku pregovaračkih napora da se sankcije naftnoj kompaniji izbegnu tako što će se sa Rusima dogovoriti preuzimanje vlasništva. O nekrologu tenisera Novaka Đokovića na sahrani njegovog prvog mentora u „Dok smo živi živeće i Pilićevo delo“. „Ubio babu i dedu, a oni ga othranili“, o hapšenju osumnjičenog za zločin u Despotovcu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Najteže iza nas, blokaderi ispumpani“, tvrdi predsednik Vučić na skupu pristalica u Obrenovcu. Izveštaj o izbornom danu u Moldaviji u: „Zabranili dve partije pre glasanja“. „General stigao u svoju Srbiju“, nakon što je Pavković državnim avionom prebačen sa odsluženja kazne u Finskoj.

DANAS – Analiza hapšenja navodnih organizatora ruskog paravojnog kampa u „Loše ako je BIA znala, još gore ako nije“. Reportaža iz kampa pristalica SNS-a u Pionirskom parku „Kad ćaci planiraju da tamo i prezime“. „Vlast rukovodi propadanjem“, povodom finansijskih problema u kojima se nalaze univerziteti u Prištini i u Novom Pazaru.

INFORMER – „Skoro 160.000 građana u najmanje 167 mesta širom naše države juče izašlo na ulice kako bi se suprotstavilo nasilju i obojenoj revoluciji“, piše list. List piše i o povratku generala Nebojše Pavkovića.

KURIR – „General Pavković stigao u Srbiju pošto je odležao više od 20 godina u zatvoru“. „Tri zahteva za RTS“, piše list o zahtevima koji su uputile pristalice vlasti koje se protive blokadama na skupu održanom juče u Beogradu ispred Radio-televizije Srbije.

NOVA – „Pumpali i građani i lojalisti“, izveštaji iz više gradova u kojima su se odigrali paralelni skupovi u nedelju. „Vučić gubi podršku SAD, to dokazuju sankcije NIS-u“, kaže u intervjuu profesorka Danica Popović. List tvrdi i da je „zatrpan krivičnim prijavama“ u tekstu pod nazivom „Moćnici sada traže zatvor za novinare Nove i Radara“.

POLITIKA – U tekstu „Nebojša Pavković na slobodi u Srbiji“ o nezvaničnim saznanjima da je državni avion za bivšeg generala bio spreman u subotu, ali da pojedine države nisu odmah dozvolile prelet. „Užičanin Damjan Ćuk juniorski prvak sveta iz geografije“. List donosi i detaljan vodič za ozakonjenje objekata uoči predstavljanja novog Zakona o legalizaciji.

SRPSKI TELEGRAF – „Narod masovno izašao na ulice, okupljanja i šetnje na 167 lokacija“, piše list o skupovima pristalica vlasti. „Vodič kroz legalizaciju“, piše list o detaljima novog Zakona o legalizaciji.

(Beta)

