Naslovne strane za ponedeljak, 30. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od ponedeljka, 30. marta 2026, pišu o lokalnim izborima održanim juče u deset mesta i nizu incidenata koji su ih pratili.

ALO – „Teror blokadera, vadili pištolje i tukli aktiviste SNS“, o lokalnim izborama“. „Ekspo odskočna daska Srbije“, piše list.

BLIC – O lokalnim izborima, „SNS protiv studenata i opozicije 10:0“. „Šta donosi duži rok za prodaju ruskog udela NIS-a“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Napednjaci 10 blokaderi 0“, o rezultati lokalnih izbora. „Parizu 60.000 državnih stanova“, piše list o obećanju novog gradonačelnika Pariza.

DANAS – „Izborni dan kao ‘rat'“, piše list o u nedelju održanim lokalnim izborima u deset mesta. „Ovo su nekada radili radikali i Musolinijevi fašisti“, nekadašnji predsednik države Boris Tadić o režimu.

INFORMER – O održanim lokalnim izborima, „Srbija izabrala Vučića 10:0“. „Ozbiljni nasilni incidenti obeležili izborni dan, ali nije bilo žrtava“, piše list.

KURIR – „Čista 10″, o održanim lokalnim izborima“. „Blokaderi tukli i lomili kosti narodu, trovali gasom i pretili“, piše list.

NOVA – List piše da su lokalni izbori protekli uz brojne tenzije, nepravilnosti, fizičke i verbalne napade, u tekstu pod naslovom: „Olovka u drugom planu, potezane palice i sekire „.“Milioni ljudi širom sveta protestuju protiv Trampa“, piše list.

POLITIKA – „Na glasačko mesto s pištoljem umesto s olovkom“, piše list o lokalnim izborima u deset mesta. „Poreklo odeće više neće biti tajna za kupce“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – O lokalnim izborima, „Nasilje kao jedina politika“. List piše i o izveštavanju medija u regionu o lokalnim izborima u Srbiji.

(Beta)

