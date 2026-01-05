Naslovne strane za ponedeljak, 5. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 5. januar 2026, pišu o američkoj vojnoj akciji u Venecueli i hapšenju predsednika te zemlje Nikolasa Madura koji je odveden u SAD, o problemima koje je izazvao sneg u Srbiji i drugim temama.

ALO – „Do Božića ledena kiša“, piše list. „Tramp izazvao potpuni haos u Veneculi“, piše list o američkoj vojnoj akciji i hapšenju predsednika te zemlje Nikolasa Madura koji je odveden u SAD.

BLIC – Hapšenje Madura neki pozdravljaju, dok drugi osuđuju, piše list u tekstu „Ruši se stari svetski poredak“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Jasno je da međunarodno pravo više ne funkcioniše“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Maduro u zatvoru, Venecuela u rasulu“, o krizi nakon hapšenja venecuelanskog predsednika. List piše o problemima koje je izazvao sneg u Srbiji „Teške pahulje lomile drveće“.

INFORMER – „Dobro došli na Trampovo divlji zapad“, o američkoj vojnoj akciji u Venecueli i hapšenju predsednika te zemlje Nikolasa Madura koji je odveden u SAD. „Ko je jači taj i tlači“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić o vojnoj akciji SAD u Venecueli.

KURIR – „Pažnja, snežna oluja, sudar vejavice i ledene kiše“, piše list. „Ko je jači taj i tlači“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić o američkoj vojnoj akciji u Venecueli i hapšenju predsednika te zemlje Nikolasa Madura

DANAS – Analitičari ocenjuju da se predsednik Srbije uplašio da će ga zadesiti Madurova sudbina: „Vučićev strah vidljiv golim okom“. List analizira odluku studenata da ne žele da nastupe zajedno sa opozicijom na potencijalnim izborima „Stvaranje fronta jačeg od politike straha“.

NOVA – List piše da je kriza u vezi sa NIS uticala na zahlađenje diplomatskih odnosa Srbije sa Rusijom i SAD: „Naftna kriza, Vučićev diplomatski neuspeh“. Reakcije nakon hapšenja Madura: „Operacija u Venecueli jedan od najkontrovernijih poteza SAD“. Poslanik Stranke slobode i pravde Peđa Mitrović u intervjuu za list kaže „SNS režim krenuo u ogoljenu borbu za opstanak“.

POLITIKA – „Da li je upad u Venecuelu početak Trampovog obračuna sa protivnicima?“, o hapšenju Madura. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u intervjuu za list kaže „Jedinstvom i mudrošću protiv Kurtijevog terora“.

SRPSKI TELEGRAF – „Pravo jačeg jedino u svetu“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić o američkoj vojnoj akciji u Venecueli i hapšenju predsednika te zemlje Nikolasa Madura

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com